Дневник предпринимателя. Как 3D-визуализация товаров помогает бизнесу нарастить продажи

Основатель и генеральный директор компании Cappasity Константин Попов рассказал ТАСС, как 3D-визуализация товаров помогает малому, среднему и крупному бизнесу увеличить продажи в интернет-магазинах и на маркетплейсах.

Как компания Apple навеяла идею для бизнеса

Моя специальность — робототехник, занимаюсь IT-бизнесом с начала нулевых. За это время я основал в Москве несколько компаний, начиная от дизайн-студии и заканчивая разработкой компьютерных игр. Мы с командой не только занимались видеоиграми для компьютеров и игровых приставок, но и разработали свой графический движок. Бизнес несколько лет развивался успешно: разработка была дешевой, можно было выгодно продавать лицензии в Европу и США за хорошие деньги. Но так продолжалось до кризиса 2008 года.

Кризисный период был просто безумным. Больнее всего по нам ударило сокращение бюджетов на разработку со стороны заказчиков. Также просели по рекламе. Если прежде издатель полностью обеспечивал все инвестиции в рекламу, то после кризиса это легло на наши плечи. Но небольшой компании вкладывать, скажем, полмиллиона долларов в рекламный бюджет было просто не по силам. Поэтому в следующие четыре года мы решили переориентировать бизнес в сторону профессионального программного обеспечения: симуляторов, тренажеров. И так нашли определенное равновесие.

А в 2013 году придумали совершенно новое направление. В то время произошла интересная сделка: американская компания Apple купила израильский стартап PrimeSense, производящий так называемые 3D-камеры. Также прошел слух об интеграции 3D-камеры в мобильные телефоны. По опыту в игровой индустрии мы понимали, что мало выпустить устройство, нужно создавать под него контент. И поэтому хотели разработать решение, которое позволит этот самый контент изготавливать массово и дешево.

Так мы основали компанию Cappasity. Когда я говорю "мы", имею в виду себя и своего партнера Александра Чегаева, ведущего разработчика в команде. Так как специфика новой деятельности сильно отличалась от игровой, нам пришлось набирать новый коллектив. Искали через знакомых, через доски объявлений, через HeadHunter и аналогичные сервисы. В старт я инвестировал $350 тыс. собственных сбережений.

Забыть о "серых" схемах

Почему долларов? Потому что компанию мы открыли в США, в Кремниевой долине. Только там на тот момент была создана масштабная экосистема поддержки технологических компаний. К тому же сам процесс регистрации очень легкий, все делается удаленно, за несколько дней. Налоговый номер тоже можно получить по телефону, сделав один звонок. Но в Штатах одна из самых строгих налоговых, поэтому можно сразу забыть о "серых" схемах и обманах — такое точно не пройдет.

Кстати, мы попадали там под жесткий штраф: был какой-то технический сбой в электронной системе, и налоговая не получила вовремя отчетность. В итоге нам выписали $45 тыс. Мы много потратили на юристов, которые полтора года занимались этим вопросом, но все-таки смогли урегулировать ситуацию. Штраф списали. Исходя из такого опыта, могу поделиться лайфхаком с теми, кто сталкивается с иностранными юрисдикциями: никогда не экономьте на юристах, иначе потом будет сложно и "больно".

Конечно, если бы мы создавали бизнес сейчас, то вряд ли начинали его в Штатах. Сейчас и в России, где с 2018 года у нас открыта дочерняя компания, действует комплекс мер поддержки стартапов: новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнерства. Власти страны оказывают всестороннюю поддержку в развитии инновационных проектов и выводе продуктов на российский рынок.

Например, программа поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний есть у Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ). Причем предлагаются не только отдельные финансовые инструменты, но и комплексные решения для той или иной бизнес-задачи. Насколько я знаю, в 2019 году такую поддержку получили 99 компаний, в 2020 году — более 100.

Хочу дать важный совет тем, кто начинает свой бизнес в сфере: пробуйте попадать в международные акселерационные программы. Это, собственно, был наш следующий этап, который я хочу выделить. Когда мы сделали первую версию программы, пошли в калифорнийский акселератор Plug and Play, потом прошли два акселератора в Париже. И первые международные клиенты у нас появились как раз благодаря бесплатным международным программам акселерации.

Все акселераторы отличаются своей работой со стартапами. Так, в Plug and Play нас знакомили сразу с реальными клиентами. Там не было банальных вещей с показом и доработкой презентации, а все строилось по-деловому: "Окей, завтра встреча с Mercedes". Кстати, когда мы были в этой программе, я вообще не видел россиян. При этом многие наши соотечественники часто жалуются, что им чего-то не хватает, просят помощи, а сами сидят сложа руки.

Продукты для крупного и малого бизнеса

У нашей компании два продукта. Первый — Easy 3D Scan. Он позволяет с помощью студийного оборудования создавать 3D-изображение товара и интегрировать его на сайт клиента и мобильные приложения.

Как это работает? Вначале предмет в съемочной студии ставится на поворотный стол, с помощью видеокамеры снимается его полный оборот. Дальше полученный файл открывается в нашей программе, где как раз происходит вся магия: создается 3D-изображение, которое загружается на платформу Cappasity, а оттуда заливается на сайт предпринимателя или компании.

И есть второй продукт, появившийся только в этом году, — мобильное приложение 3DShot. Мы подумали, что студийные съемки доступны только крупным компаниям, и решили выпустить приложение для малого бизнеса, то есть для тех, кто снимает товары для своих сайтов с помощью смартфонов.

Приложение устанавливается на смартфон, после чего пользователь обходит предмет вокруг и снимает его 3D-изображение. Объектом съемки могут быть сумки, часы, предметы гардероба, машины — в принципе, что угодно. Покупатель на сайте может крутить изображение товара и осматривать его со всех сторон.

Работы по созданию этих продуктов велись долго. Порядка двух-трех лет ушло только на разработку программного обеспечения, написание кода.

На своем пути мы совершили несколько ошибок. Например, на втором году разработки поняли, что недостаточно сделать просто программное обеспечение. Нужно еще продумать весь этап интеграции, чтобы у клиента не было проблем ни на этапе производства контента, ни на этапе интеграции на сайт. К тому же продукт изначально планировался более легким, на уровне программного обеспечения типа Adobe Photoshop. Но в результате мы пришли к тому, что нужна сложная платформа, которая обеспечивает не только создание контента, но и его интеграцию, сбор аналитики.

В процессе мы привлекали стороннее финансирование венчурных фондов, бизнес-ангелов не только в России, но и других странах. Получили грант от компании Intel. Всего в компанию с 2013 года по текущий момент было инвестировано $6,4 млн. Причем первая выручка начала приходить только в 2018–2019 годах.

Увеличить конверсию на 30–40%

Одним из первых крупных заказчиков стал столичный ЦУМ, который решил испытать наше решение еще на этапе альфа-версии в 2017 году. Они хотели быстро оцифровывать две категории товаров: сумки и обувь. Причем искали такой продукт, который позволит снимать массово — десятки тысяч наименований в месяц.

Мы могли обеспечить скорость около трех-четырех минут на одну позицию, включая фотографирование и интеграцию на сайт. Для сравнения: у ближайшего нашего конкурента на рынке — съемку и обработку они осуществляют вручную — этот процесс занимает как минимум 15 минут. В итоге ЦУМ начал снимать 100–150 позиций в день и увеличил конверсию в этих категориях на 30–40%. Под конверсией в данном случае понимается соотношение числа посетителей сайта, совершивших покупку, к общему числу посетителей.

Благодаря сотрудничеству с ЦУМом нам удалось существенно доработать наше программное обеспечение. Безусловно, мы постоянно собираем отклики от наших клиентов и добавляем новый функционал. Недавно был добавлен сервис расстановки аннотаций, теперь их можно прикреплять к 3D-контенту.

Всего наша платформа сейчас обслуживает больше 40 млн просмотров интерактивного контента по всему миру. У нас около 50–60 крупных заказчиков. Среди них Yves Saint Laurent, которые используют нашу платформу для показа своих коллекций. Международная академия моды (IFA) в Париже создает голограммы с образами из коллекций. Рекордную по скорости подписания сделку мы заключили с американской компанией Samsonite, производителем чемоданов. На встречу пришел вице-президент и с порога спросил: "За месяц запустимся?" Конечно, запустились, и успешно сотрудничаем.

Из последнего: буквально несколько недель назад мы провели первый в России показ коллекции с применением формата AR-голограмм — бренд Victoria Andreyanova использовал платформу Cappasity для представления 16 образов из новой коллекции.

Нашим мобильным приложением активно пользуются самозанятые, малые и средние предприятия, особенно те, которые используют конструкторы сайтов по типу Tilda, Shopify, Wix и других. А также компании, у которых нет бюджета для того, чтобы заказать студийные съемки, либо если нужна оперативность в изготовлении контента. Они могут снять предмет, причем любого размера, от кольца до автомобиля, буквально за несколько минут.

Также мы сейчас заключаем партнерства с маркетплейсами, которые часто сами выходят на нас с предложениями. Один из первых запусков был с Kufar из Белоруссии, у которого около 24 млн просмотров страниц ежемесячно. Теперь пользователи этого маркетплейса могут установить мобильное приложение и снять тот товар, который они продают. В мае этого года мы запустились с Livemaster — это маркетплейс для мастеров, которые продают собственные товары. На нем более 190 тыс. продавцов, и мы посчитали, что около 8,5 млн посетителей смогут посмотреть 3D-контент. В ближайшее время мы планируем запуститься еще на десяти маркетплейсах.

Можно сказать, что наши IT-продукты — это главный лайфхак для бизнеса. Они позволяют в лучшем свете представить товар покупателям и благодаря этому увеличить конверсию. Но самое приятное для предпринимателей и самозанятых — в том, что на некоторых маркетплейсах, с которыми мы сотрудничаем или будем заключаться, они могут создавать 3D-контент совершенно бесплатно.

Пандемия пошатнула планы

Непростым периодом для нашей компании был кризисный 2020 год. Многие партнеры заморозили бюджеты и обсуждение новых контрактов до появления определенности со снятием ограничительных мер. Пандемия пошатнула все наши инвестиционные планы. А итогом первого квартала был ноль в плане новых сделок.

Из-за того что офис пришлось перевести на удаленку, была усложнена коммуникация. Так или иначе, есть фанаты удаленки, но не у всех это работает. В нашем случае все основное происходит в стенах нашего офиса. Для нас офис — это необходимость с точки зрения сложившейся корпоративной культуры. Многие встречи были с трудом перенесены в Zoom и подобные сервисы, потому что в нашей индустрии все любят личное внимание.

Легче стало только к августу 2020 года, все потихоньку начало восстанавливаться, в том числе живые встречи. Штат в головном и российском офисах в основном удалось сохранить, весь костяк остался. Но, к сожалению, мы не смогли воспользоваться господдержкой, потому что в 2020 году еще не являлись субъектом МСП. Это было связано с юридическими вопросами, которые теперь разрешились, и мы вошли в российский реестр субъектов МСП.

Из плюсов пандемии можно назвать то, что у игроков рынка проснулся интерес к технологиям, которые позволяют зарабатывать в онлайне. А выход в этом году нашего приложения 3DShot, которое ускоренно создавалось во время пандемии, открыл нам абсолютно новые перспективы. Если раньше мы фокусировались только на "тяжелых" B2B-клиентах, то сейчас можем монетизировать массовый сегмент, как раз связанный с самозанятыми, малым и средним бизнесом.

Мода и иммерсивные технологии

Для нашего направления сейчас самое время делать фокус на работу с модой. Сейчас цикл выпуска новых модных коллекций сокращается. Если раньше одежда была рассчитана на весну-лето, то теперь эти сегменты дробятся. Про fast fashion (быстрое обновление ассортимента марки несколько раз в сезон — прим. ТАСС) я вообще молчу — каждую неделю выходит что-то новое. Все эти изделия для лучших продаж надо оцифровывать, переводить в 3D-формат. К тому же наш формат AR-голограмм позволяет продвигать тему виртуальных показов.

Верим также в дополненную реальность и в то, как она действительно помогает передать ощущения от продукта, работаем в этом направлении, в том числе с виртуальными примерочными. Это то, куда мы хотим двигаться. Наша цель — стать стандартом для быстрого и качественного создания иммерсивного контента.

По оценкам ABI Research, к 2025 году рынок дополненной реальности в розничной торговле, коммерции и маркетинге превысит $12 млрд. А общий рынок иммерсивных технологий оценивается примерно в $100 млрд. Есть куда двигаться.

Помимо этого, мы задумываемся об открытии представительства в ОАЭ к концу 2021 года. А когда ты идешь в какой-либо другой регион, тебе нужна поддержка. И поддержка с точки зрения привлечения новых инвестиций не всегда эффективна, потому что нужно отдавать долю в компании. Для запуска на других рынках интереснее воспользоваться кредитом.

В этой связи мы думаем над открытием кредитной линии в МСП Банке (дочерний банк Корпорации МСП, оказывает финансовую поддержку малому и среднему бизнесу — прим. ТАСС). Нам интересно инвестиционное кредитование для стартапов. По этой программе банк предлагает до 2 млрд рублей по ставке 7,75% годовых, что является, на наш взгляд, весьма выгодным предложением.