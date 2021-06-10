Власти Москвы одобрили 127 заявок от малых и средних предпринимателей на субсидии и гранты

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы за прошлую неделю одобрила 127 заявок на субсидии и гранты от МСП на общую сумму 117 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Еще 127 заявок на субсидии и гранты одобрила за прошедшую неделю экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. По ним бизнесмены получили 117 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, всего в 2021 году экспертная комиссия одобрила 275 заявок бизнеса на общую сумму 315,5 млн рублей.

На последнем заседании 33 компаниям, работающим по франшизе, одобрили субсидии на сумму 31 млн рублей. Этими средствами можно компенсировать часть затрат на коммунальные услуги или вознаграждение владельцу франшизы. Экспортеры получили 11 грантов на общую сумму 36 млн рублей и пять субсидий на 7 млн рублей.

Субсидии на сумму 24,4 млн рублей одобрили для 13 резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, 47 предприятиям компенсировали расходы на участие в выставках (субсидии на 8,4 млн рублей), 12 компаниям возместили затраты на продвижение товаров и услуг на рекламных интернет-площадках (5,9 млн рублей), четырем предприятиям компенсировали затраты на продвижение продукции через сервисы доставки еды (1,9 млн рублей). Один предприниматель получил 1,9 млн рублей на развитие гостиничного бизнеса. По 200 тыс. рублей выделили компании, работающей в приоритетной отрасли, и предприятию соцсферы.