Закон об упрощении доступа МСП к предпринимательству в Арктике ускорит реализацию проектов

ЯКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Принятие закона, облегчающего доступ субъектов малого и среднего бизнеса к предпринимательской деятельности в Арктической зоне России, ускорит реализацию проектов в макрорегионе. Такое мнение высказал ТАСС в четверг координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, облегчающий доступ субъектов МСП к предпринимательской деятельности в Арктической зоне России при запланированном ими осуществлении определенных видов экономической деятельности. Документ был инициирован правительством.

"Законопроект своевременный. Сейчас мы видим, что происходит охват малого и среднего бизнеса в Арктической зоне в получении преференций и господдержки. К сожалению, до недавнего времени бизнес в АЗРФ поддерживался лишь в корпоративном секторе", - сказал Воротников.

Он добавил, что с принятием закона произойдет запуск конкретных проектов в регионах Арктики. "Законопроект окажет существенное влияние на реализацию программы "Арктический гектар", облегчая его участникам доступность статуса резидента Арктической зоны. Ждем реализации проектов в сфере туризма, производства продуктов питания, в том числе из дикоросов, рыбы, оленины, жеребятины", - отметил эксперт.

О законопроекте

Закон устанавливает исключение для субъектов МСП, претендующих на получение статуса резидента Арктической зоны России, требований по осуществлению капитальных вложений в создание (строительство) либо модернизацию (реконструкцию) объектов недвижимого имущества. При этом проект документа устанавливает, что перечень видов экономической деятельности, на которые не распространяются требования по осуществлению капитальных вложений в создание (строительство) либо модернизацию (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, устанавливает правительство.

Закон уточняет ряд критериев, которым должны соответствовать лица для получения статуса резидентов Арктической зоны России. В частности, планируемая индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом предпринимательская деятельность может осуществляться на территории не только одного, но и нескольких муниципальных образований, относящихся к сухопутной территории Арктической зоны, при условии, что одно из таких муниципальных образований является местом их государственной регистрации. Для субъектов МСП, планирующих осуществлять в Арктической зоне виды предпринимательской деятельности, включенные в утвержденный правительством перечень, при определении объема осуществленных и запланированных капитальных вложений (который не должен быть менее 1 млн рублей) будут учитываться затраты на приобретение машин, оборудования и производственного инвентаря.