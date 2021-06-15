Без добавок: как сделать современный бизнес "на селе", соблюдая традиции и качество

Соосновательница фермерского кооператива "Агрорусь" Светлана Янкина рассказала, почему тренд на фермерство не теряет актуальности до сих пор, в чем преимущество торговли сельхозпродукцией "с колес" и почему натуральная колбаса сегодня – это не миф

Соосновательница фермерского кооператива "Агрорусь" из Пермского края Светлана Янкина рассказала ТАСС, почему тренд на фермерство не теряет актуальности до сих пор, в чем преимущество торговли сельхозпродукцией "с колес" и почему натуральная колбаса сегодня – это не миф. Отсутствие сбыта - ниша для бизнеса В 2016 году пищевой технолог Светлана Янкина обратила внимание, что местным фермерам "в родном Чайковском районе" (Пермский край) не только некуда сбывать свои мясные продукты на постоянной основе, но и нет возможности перерабатывать мясо самостоятельно. В проблемах фермеров она увидела возможность для бизнеса и обсудила идею с председателем районного сельхозкооператива Надеждой Хановой. Совместным решением они пришли к открытию цеха по переработке и реализации мяса от местных производителей. Так, в запуск было вложено порядка 15 млн рублей, часть этих средств была за счет взносов членов хозяйственного кооператива. На деньги закупили первоначальное оборудование: небольшую производственную мясорубку, фаршемес, один холодильник для охлажденного мяса, один — для замороженного. С арендой "повезло" - помещение уже было в собственности председателя. К концу года был учрежден фермерский кооператив "Агрорусь" с восьмью нанятыми сотрудниками. "Мы решили открыть не только цех по переработке и хранению мяса, но сразу и магазин для оперативной продажи. Цех решал проблему фермеров с забоем скота, так как забивать его в больших объемах и хранить мало у кого была возможность. Магазин решал вопрос с первоначальным сбытом. Также нам сдавали мясо для обвалки [один из этапов мясопереработки, во время которого от костей скелета отделяют мягкие ткани — прим. ТАСС], где часть продукции фермеры забирали себе для личного потребления, а часть оставляли нам в расчет за работу и электричество", - вспоминает Светлана. По словам предпринимательницы, новости о новом кооперативе и условиях работы настолько быстро разнеслись по всему Чайковскому району [проживает порядка 100 тыс. человек – прим. ТАСС], что недостатка в новых членах не было с первого месяца работы. "В наш состав сразу вошли 15 новых членов - это были и подсобные хозяйства, и семейные животноводческие фермы. Кроме того, мы стали принимать и фермеров, которые выращивают лук, чеснок, картофель, капусту. Решили, что можно использовать эти продукты, начав производство мясных полуфабрикатов: пельмени, вареники, котлеты", - отмечает Светлана. На котлетах и варениках "Агрорусь" не остановилась, предприниматели почти одновременно запустили производство пиццы, пирожков, блинов и чебуреков. Однако через год работы они поняли, что нужна более углубленная и автоматизированная переработка, потому что производство тех же пельменей занимает много времени и ручного труда. Поэтому нужно запустить более простой в производстве продукт. "Мы пригласили экспертов-технологов из крупных регионов, чтобы запустить автоматизированное производство, помимо прочего, еще и наладить линейку колбасной продукции. И один московский специалист нам сказал, что среди местных крупных производителей нас может выделить история, если мы будем делать локальный фермерский продукт c максимальным содержанием мяса. Четыре месяца мы разрабатывали рецептуру и проводили дегустации, в ходе которых у нас получились первые колбасы", - поясняет предпринимательница. Только из мяса и специй Как итог – после рекомендаций технолога в "Агроруси" приняли решение делать колбасы только из мяса и специй - "никакой сои, жировых эмульсий, шкур и прочих добавок". Предприниматели хотели добиться не только качества и натуральности, но и ассоциации продуктов "с домашними рецептами мам и бабушек". "Сейчас, по нашим данным, в большей части недорогих колбас самого мяса не больше 10%, остальное, как правило - жировая эмульсия и различные вкусовые добавки. А мы, помимо мяса и специй, решили добавлять натуральные ароматизаторы из Германии на основе тропических фруктов и цитрусовых. Благодаря такому подходу мы уходим от применения нитритных солей и консервантов, но тоже сохраняем долгосрочность продукта. А еще коптим продукты на буковой или ольховой щепе. Запах получается стойкий, но приятный и ненавязчивый. Это еще дополнительный способ привлечения клиентов в магазин", — рассказывает Светлана.

После этого предприниматели решили в 2017 году податься на грант Министерства сельского хозяйства и по итогам конкурса выиграли 7 млн рублей. Средства были потрачены на покупку нового помещения, профессионального оборудования для изготовления колбас и рефрижератора, позволявшего хранить большие объемы продукции. Также компания запустила свой сайт, обновив ассортимент продукции и рассказав о своей работе и условиях сотрудничества с фермерами, что привело к новым партнерствам. Вскоре открылось еще два фирменных магазина. И годовой объем производства достиг 32 тонн мяса, а оборот составил 8 млн рублей. Спрос на фермерские продукты По словам Светланы, спрос на покупку фермерских продуктов меняется в зависимости от сезона. Так, весной лучше продаются продукты для запекания в пакете, например, "картошка с мясом, шашлыки, колбаски-гриль". А осенью, как только дети начинают ходить в школу, резко повышается "спрос на сосиски и сардельки". Зимой хорошо продается копченая колбаса и деликатесная продукция. "Мы часто устраиваем дегустации наших новинок и еще считаем правильным максимально подробно рассказывать про технологический процесс. А еще мы по сравнению с крупным бизнесом более мобильные, у нас сезон закончился, если понимаем, что спрос изменился, то быстро перестраиваемся на другую продукцию. Крупным предприятиям гораздо сложнее. Если гонят в основном сосиски — то им нужно по 100 тонн сосисок в день реализовывать даже с учетом низкого спроса. Так что у нас ничего не залеживается. Только сделали, все выложили — продалось. Мы ничего не храним практически. Колбасе, например, нужно созреть, полежать два-три дня. А покупатели уже требуют горячую, знают, что на производстве у нас обязательно в шкафу для созревания она есть", - высказывает свое мнение Светлана. По словам предпринимательницы, из новинок в продуктовой линейке есть деликатесы из дичи. Один из членов кооператива поставляет мясо диких животных: лося и кабана. В сезон охоты, когда есть разрешение на добычу этого мяса, "Агрорусь" продает эксклюзивные колбасы. Их коптят и делают деликатесную продукцию, несмотря не немассовость, ей уже заинтересовались в местных продуктовых сетях. Сельхозкооператив – это рабочие места для местных Светлана отмечает, что практически все сотрудники ее компании — с высшим образованием, поэтому в "Агроруси" стараются давать максимально комфортные условия труда и высокую на уровне своего района зарплату. "Когда в 2017 году к нам первый раз пришла СЭС [санитарно-эпидемиологическая служба – прим. ТАСС], они удивились, что у нас все так чисто и красиво. Сказали, что ждали худшего, что обычно маленькие предприятия "делают все на коленке", а у нас современный, просторный, светлый цех по стандартам. Именно поэтому людям здесь приятно работать. Мы не только за хорошие зарплаты, это подразумевается, но и за обстановку, которая тебя окружает в рамках работы окружает", — говорит Янкина. По ее словам, компания заинтересована создавать рабочие места для сельских жителей. Сейчас число сотрудников увеличилось с восьми до 20 человек, половина из которых — местные, а оставшаяся часть — городские жители. Большинство из них обучались профессии прямо на производстве. Таких специальностей, как оператор колбасного шприца и составитель фарша, нет, поэтому технологический процесс они осваивали со специалистом из Беларуси, который обучал их работе на оборудовании. Пандемия В пандемию у "Агроруси", несмотря на ограничения, увеличился объем продаж. Светлана связывает это с тем, что люди сидели дома и больше готовили, а когда сняли режим самоизоляции, стали больше времени проводить на даче и покупать продукцию для гриля. Для сотрудников организовали рабочий транспорт на работу, чтобы они не контактировали с окружающими в общественных местах, добираясь на работу. "А в майские праздники выручка вообще увеличилась в три раза. Потребление мяса вообще не снижается — в 2020 году в России оно достигло рекорда: 77 кг на душу населения. Сейчас у нас получается где-то 15 тонн в месяц. И на следующий год мы планируем повысить на 50%, потом наращивать каждый год по 20%. Это как раз тот уровень, когда мы начнем получать прибыль. Сейчас нам хватает на кредиты, зарплаты, налоги и сырье", — говорит Янкина. Тем не менее в планах соосновательницы компании — расширять производство, поэтому они стали активно изучать программы господдержки. "Мы много слышали о том, что существуют кредитные программы Корпорации МСП, которые помогают развитию сельского хозяйства. Мы обратились в МСП Банк [дочерний банк Корпорации МСП, которая занимается развитием и поддержкой малого и среднего предпринимательства — прим. ТАСС] с заявкой. Все пугали, что это очень сложно и трудно, но мы прошли рассмотрение всех документов в электронном виде быстро и легко. Единственное - нужна была электронная подпись, нам пришлось ее оформлять. Но это заняло буквально один-два дня. Мы получатели грантов, соответственно, показываем хорошие результаты, у нас официальная бухгалтерия. Поэтому предоставить какую-то отчетность не составляло проблем", - отмечает Светлана. Компания получила кредит 10 млн рублей на приобретение оборудования в 2020 году. На эти средства приобрели новый колбасный шприц, клипсатор, функционирующие устройства, компрессоры, чтобы автоматизировать производство колбас. Потом "Агрорусь" узнала о программе Минсельхоза, и им возместили часть затрат на оборудование — 50%. Благодаря этим средствам они смогли еще расширить производство и закупить холодильное оборудование, камеры шоковой заморозки. На сегодняшний день все оборудование у них в двойном комплекте — на случай поломки. "Изначально мы решили поддержать российского производителя и купили все отечественное. Оно и стоило дешевле. Мы учились, пробовали, потом понимали, что видели другие предприятия. И понимали, что здесь очень много ручного труда, а есть полностью автоматическое, белорусское оборудование, которое сэкономит время наших сотрудников и увеличит объемы производства. К тому же оно дешевле, чем импортное. Если бы мы брали б/у, то, может быть, и рассмотрели варианты импортного оборудования. Но белорусы хорошо себя зарекомендовали, их оборудование продается не только в России, но и за границей. Из Турции нам привезли только компрессор", — рассказывает соосновательница компании. "Зожная" колбаса Осенью 2020 года компания начала работать с пермской продуктовой сетью "Семья", которая предложила им создать колбасу под их брендом "Чистая этикетка" без консервантов и красителей.