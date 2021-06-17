IТ-разработчик из Москвы при поддержке КМСП разместил облигации на 250 млн рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Разработчик решений в IT-области "Бифорком Тек" после привлечения в капитал 300 млн рублей от УК "Мир" вышел на рынок капитала и разместил выпуск трехлетних облигаций на 250 млн рублей. Об этом в четверг говорится в сообщении Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

"Компания "Бифорком Тек" после привлечения в капитал 300 млн рублей от УК "Мир", дочерней организации Корпорации МСП, вышла на рынок капитала и разместила выпуск трехлетних облигаций на 250 млн рублей. Привлеченные средства будут направлены на расширение существующей продуктовой линейки, разработку и сертификацию новых продуктов (индустриальные и сервисные маршрутизаторы, GSM-анализаторы, высокоскоростные коммутаторы и тонкие клиенты), а также оборотные средства", - говорится в сообщении.

"Бифорком Тек" - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". При финансовой поддержке МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) компания запустила завод производительностью 50 тыс. устройств в год. Проектное финансирование от МСП Банка предоставили при гарантийной поддержке Корпорации МСП.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, инновационные и высокотехнологичные субъекты МСП, в том числе стартапы и "газели" - отдельный фокус национального проекта по развитию предпринимательства. Такие компании должны получать консолидированную поддержку институтов развития исходя из специфики деятельности, считает он.

"Например, в условиях быстроразвивающегося рынка в сфере высокотехнологичных устройств стартапы должны максимально оперативно разрабатывать и выпускать новые продукты, адаптируясь под потребности заказчиков. Это, безусловно, требует серьезных инвестиций. Благодаря финансовой поддержке УК "Мир" компания "Бифорком Тек" существенно ускорит процесс запуска новых продуктов как для действующих клиентов, так и для привлечения новых. Мы продолжим развитие новых финансовых инструментов для поддержки бизнеса в рамках нашей утвержденной стратегии", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

Компания включена в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам сектора роста Московской биржи. В 2021 году компания в полном объеме разместила выпуск трехлетних облигаций серии БО-П01 на 250 млн рублей по ставке 11,25% годовых.