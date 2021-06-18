Как технологии смешанной реальности пришли в стройку

Житель Казани Ильнур Харисов получил сначала строительное, а затем юридическое образование. С 2007 года он пришёл на работу в девелоперскую компанию на должность исполнительного директора проектной организации. Однако через год не смог договориться с руководством о стратегии: собственник планировал развивать проекты только внутри компании, а Ильнур думал о федеральных контрактах. Это послужило триггером для ухода в собственное дело.

Поэтому в марте 2008 года он зарегистрировал в Казани первую компанию группы БРИО". Фирма работала с крупными федеральными проектами. В частности, занималась проектирование БАМа, объектов для летней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Были проекты в области деревопереработки, металлообработки, военно-промышленного комплекса. Особенностью стало то, что компания сделала фокус на комплексное проектирование, не выделяя какую-то конкретную специализацию.

Однако в том же 2017 году Ильнур решил развивать свой первый IT-продукт, поскольку увидел новые тенденции в проектировании зданий. Под эту задачу была зарегистрирована новая компания - БРИО МРС.

Работы над проектом шли не быстро, но в марте 2021 года команда разработчиков представила новую версию специализированного устройства с предустановленным программным обеспечением платформы BRIO Mixed Reality System (MRS). Технология позволяет визуализировать трехмерный чертеж непосредственно на строительной площадке.

Как поясняет Ильнур, тем самым создается смешанная реальность. Не стоит ее путать с дополненной реальностью! Классический пример дополненной реальности — игра Pokemon Go. Однако если мы возьмем трубу в дополненной реальности, то она уйдет в бесконечность. Это неинформативно для стройки, где нужно видеть точку соприкосновения этой самой трубы, допустим, с поверхностью стены. И только смешанная реальность позволяет определить эту точку, то есть найти соприкосновение реального мира и виртуального.

Сейчас решение компании БРИО МРС тестируют в том числе на объектах казанского девелопера "Ак Барс Девелопмент". До конца 2021 года планируется реализовать 12 комплектов устройства.