Кабельный завод в Тольятти увеличит производство в 2,5 раза за счет лизинга Корпорации МСП

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) предоставила ООО "Тольяттинский кабельный завод" финансирование в 74,7 млн рублей на покупку оборудования через региональную лизинговую компанию Татарстана. Это позволит увеличить производство продукции в 2,5 раза, говорится в пятницу в сообщении корпорации.

"Корпорация МСП при поддержке региональной лизинговой компании Республики Татарстан (дочерняя структура Корпорации МСП) предоставила ООО "Тольяттинский кабельный завод" финансирование на сумму 74,7 млн рублей для приобретения дополнительного оборудования. Общая стоимость проекта оценивается на 92,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По лизинговой сделке профинансирована покупка семи единиц оборудования для изготовления кабельно-проводниковой продукции. Планируется, что новые производственные мощности увеличат объем производства с 3 тыс. до 8 тыс. км в месяц. С 2018 года компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Тольятти (Самарская область).

"В рамках новой стратегии Корпорация МСП будет наращивать финансовые и нефинансовые меры и объемы поддержки предпринимателей, что внесет важный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, реализацию национальных и федеральных проектов по поддержке предпринимательства", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.