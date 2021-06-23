Более 400 компаний подали заявки на участие в акселерационной программе Корпорации МСП

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) получила более 400 заявок от малых и средних предпринимателей на участие в первом социальном акселераторе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Корпорации.

"Для участия в первом социальном акселераторе Корпорации "МСП: Акселератор социальных проектов" подано более 400 заявок компаний малого и среднего бизнеса из 62 регионов, в преакселераторе участвуют 170 представителей бизнеса", - говорится в сообщении.

Больше всего заявок поступило из Республики Саха (Якутия) - 12%, Московской области (11%) и Республики Крым (7%). Большинство компаний, подавших заявку, работают в сфере допобразования для детей и взрослых (27%), оказывают услуги по уходу за детьми (14%) и занимаются производством (6%). Средний возраст участника - 39 лет, возраст компании до 5 лет - 46%, 5-10 лет - 37%.

"Сегодня мы объявляем о старте нашего первого акселератора для социального бизнеса, который вызвал большой интерес среди предпринимателей. Социальное предпринимательство - совершенно особый вид деятельности, для многих людей - это возможность реализовать свои таланты, найти себе дело по душе. Наша задача - поддержать таких предпринимателей", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

По его словам, наравне с существующими мерами поддержки Корпорация МСП предлагает социально ориентированным компаниям участие в акселераторе. Это даст предпринимателям возможность вместе с экспертами ускорить развитие своего дела, найти эффективные инструменты продвижения, научиться проектному управлению.

Что дает участникам акселератор

Более 170 компаний и ИП в сфере социального предпринимательства, прошедшие заочный отбор, будут участвовать в преакселераторе с последующей предзащитой проектов и диагностикой команд для отбора в акселератор. После этого представители отобранных 50 компаний-участников попадут в акселератор. Основная программа включает в себя образовательные мероприятия по актуальным темам для ведения проектов в социальной сфере и индивидуальную работу с трекерами - экспертами по интенсивному росту бизнеса. Мероприятия акселератора будут идти онлайн в течение восьми недель и завершатся финальным очным демо-днем в Москве.

Участники акселератора смогут в том числе воспользоваться актуальными мерами поддержки бизнеса, узнают об эффективных инструментах ведения бизнеса. Кроме обратной связи от экспертов и привлечения дополнительного финансирования, по итогам акселерационной программы лучшие участники получат возможность воспользоваться поддержкой Корпорации МСП на специальных условиях.