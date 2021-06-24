МСП Банк открыл кредитную линию на 100 млн рублей стартапу из Красноярского края

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) открыл стартапу из Красноярского края кредитную линию на 100 млн рублей, финансирование предоставлено при гарантийном обеспечении Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) на сумму 70 млн рублей. Об этом в четверг говорится в сообщении Корпорации.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил стартапу "НПО Гелар" (моногород Железногорск, Красноярский край), единственному российскому производителю композитных материалов "Поликерамопласт" на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок, кредитную линию на сумму 100 млн рублей. Финансирование предоставлено при гарантийном обеспечении Корпорация МСП (под управлением ВЭБ.РФ) на сумму 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания направит средства для увеличения объема выпуска продукции. Дополнительно она воспользовалась лизинговой поддержкой Корпорации МСП на сумму 37 млн рублей. Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) профинансировала приобретение двух линий. Оборудование закупили и ввели в эксплуатацию. По словам генерального директора ООО "НПО Гелар" Леонида Сайчука, финансовая поддержка позволит предприятию увеличить ежегодный объем выпуска продукции с 380 тыс. тонн в 2020 году до 2 млн тонн к 2025 году.

"Финансовая поддержка стартапов, газелей, высокотехнологичных проектов - приоритет Корпорации МСП в рамках новой стратегии. Таким компаниям доступен широкий спектр мер поддержки, включая финансовые, образовательные, сбытовые, консультационные и другие виды поддержки. Мы намерены продолжить тесно взаимодействовать с предпринимателями для совершенствования продуктовой линейки Корпорации в соответствии с актуальными запросами рынка", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

В 2015 году УК АО "МИР" вошла в капитал компании в размере 45 млн рублей и предоставила инвестиционный заем на 65 млн рублей. Финансирование позволило купить оборудование, провести строительно-монтажные работы для его установки, использовать оборотные средства для запуска производства. Ранее МСП Банк предоставил компании 45 млн рублей для приобретения и ремонта производственного цеха.