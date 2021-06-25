Дневник предпринимателя. "Умная" навигация, экономия топлива и путь к беспилотникам

Так получилось, что с молодости я на "ты" с техникой — хорошо разбираюсь в машинах, понимаю принципы работы механических устройств. Поэтому уже с 25 лет вращаюсь в этой сфере — начинал с дилерских центров по продаже автомобилей, а в 2011 году основал компанию "Энерго", которая занималась картографией и геодезией. Например, производила дистанционное зондирование — мониторинг поверхности земли с воздуха — для заказчиков, у которых есть протяженные объекты: трубы или дороги.

Но в 2017 году я подумал: поскольку мы собираем картографические данные, то можем позиционировать в пространстве любой движущийся объект и помогать эффективно им управлять. Причем этим объектом может быть дрон, корабль или автомобиль.

Эта идея переросла в новый бизнес, созданный на стыке двух предыдущих. И под ее реализацию была открыта компания "Бейстрек Рус". За несколько недель благодаря сарафанному радио в команду проекта пришли картографы, топографы, программисты и даже ученые. Мы решили позиционировать именно автомобили, и для создания прототипа купили Chevrolet Cruze 2013 года.

Как же работает наша технология? Сначала на основе геоинформационных данных прокладываются "виртуальные рельсы" по дорогам России, учитывая рельеф местности и другие особенности. Чтобы упростить задачу, мы выбрали магистрали, где нет пешеходов, а транспорт движется только в одном направлении.

У каждой точки на местности есть свои координаты, и, сопоставляя их с местоположением автомобиля, система понимает, какие команды и в какой момент времени ей надо исполнить. Дополняют систему стереокамеры, которые оценивают расстояние от автомобиля до объекта. Навигация обеспечивает точность до 1 см.

Через смартфон система в реальном времени дает подсказки водителю: когда ускориться, когда сбросить скорость, какую передачу использовать, чтобы преодолеть подъем по инерции, без переработки топлива. То есть "виртуальный рельс" помогает управлять машиной на основе знаний о погоде, о трафике, о массе перевозимого груза, о времени прибытия.

Мы не лезем в "органы" управления автомобилем, а только подсказываем водителю, как максимально эффективно доехать из пункта А в пункт Б. То есть управление не беспилотное, а автоматизированное.

Подсказки помогают значительно экономить топливо. Это и есть лайфхак для дальнобойщиков, представителей грузовых компаний, на которых ориентирован наш продукт. Так, на некоторых испытаниях экономия достигала 33%. Другой вопрос, что грузовики ездят по городу, к складам, поэтому расход "набегает". Но мы гарантируем нашим клиентам даже с этим учетом 10% экономии. Чтобы вы понимали, логисты борются даже за 2%.

Если считать в деньгах, то 10% топлива — это 3 л на каждой сотне, грубо говоря, 150 рублей на 100 км. А грузовики обычно проходят около 15 тыс. км в месяц. То есть один грузовик может экономить до 22,5 тыс. в месяц и 270 тыс. рублей в год. А в средней грузовой компании таких автомобилей около тысячи, и экономия на компанию будет уже 270 млн рублей в год — колоссальная цифра.

Выход на заказчиков

Весной 2018 года, то есть уже спустя год с начала работы над проектом, мы создали работающий прототип. Команда экспериментировала с разными девайсами, чтобы уменьшить общую стоимость продукта. В процессе мы снизили ее в 30 раз — до $1 тыс.

Главным преимуществом нашего решения стала его всепогодность. Это в отличие от конкурентов, которые используют для управления автомобилем лидары — оптические сенсоры, заменяющие "глаза". У этих лидаров множество недостатков, главный из которых — чувствительность к окружающей среде: они не работают в снег, дождь или туман. А нам любые погодные условия нипочем.

Решение по всепогодной маршрутной навигации заинтересовало представителей "Группы ГАЗ". Они захотели испытать его на практике и предоставили нам в 2018 году для испытаний грузовик "Газель Next". Оборудовав его своей начинкой, мы подались на конкурс "Зимний город" — это соревнования команд, которые создают технологии автономного движения автомобилей.

По условиям нужно было преодолеть на беспилотном транспорте дистанцию 50 км в условиях заснеженной дороги. С нами конкурировали еще 29 команд, а в финал вышли только пять. Кстати, все с лидарами, кроме нас. В финале уже спустя 5 км дистанции один из участников образовал затор, который невозможно было объехать, "гонка" затянулась, и когда объявили рестарт, автомобили всех участников несколько разрядились и не смогли бы проехать еще 50 км. Так что победитель выявлен не был.

Однако это не помешало нам найти заказчиков. Мы получили несколько предложений. В частности, от транспортных компаний ПЭК, "Деловые линии" и X5 Logistics (входит в состав X5 Retail Group, включает более 25 автотранспортных предприятий).

Могу отметить, что при работе с заказчиками нужно понимать, в чем их больные места, основные статьи расходов. В нашем случае это топливо, расходы на которое составляют 40% от общего объема. Соответственно, когда ты приходишь в компанию, например в X5 Logistics, и говоришь, что можешь помочь сэкономить, то к тебе прислушиваются — любой бизнес ориентирован на максимизацию прибыли.

Благодаря этому со всеми клиентами мы в 2021 году заключили соглашения, по которым они получат блоки автоматизации грузовиков, с установкой и обслуживанием. Также они оформляют подписку на библиотеку "виртуальных рельсов", которая постоянно обновляется. Сейчас около 5 тыс. грузовиков по всей стране стоят на предзаказе.

Кредиторы и инвесторы

С момента основания компании мы инвестировали в создание решения десятки миллионов рублей — рефинансировали выручку с основного бизнеса и вкладывали собственные средства.

Но господдержку мы не получили, пока не было готового продукта. И предпринимателям-новичкам нужно быть готовым к этому: сначала искать деньги у частных инвесторов и лишь после создания первой версии идти за прямым финансированием в институты развития.

Когда у нас появился продукт, мы обратились в МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП, занимается кредитованием малых и средних предприятий), специалисты которого изучили нашу заявку и одобрили кредитование.

Банк предоставил нам в 2021 году два кредита на 88 млн рублей по ставке 7% годовых. Средства были выделены по программе поддержки приоритетных ниш, среди которых компании-стартапы, а также по программе субсидирования Минэкономразвития РФ. Кроме того, Корпорация МСП дала под кредиты специальную гарантию для стартапов на 61,6 млн рублей. Средства мы направляем как раз на создание базы "виртуальных рельсов" для большегрузов.

Планы развития

В планах — развивать свой продукт. Наша технология, как я уже говорил, пока поддерживает лишь один режим автоматизации — ручное управление: участие водителя полное, а система лишь выдает ему подсказки.

Следующий режим, который мы намерены реализовать в ближайшие два-три года, — контролируемое управление, то есть мы заберем педали. Транспортное средства будет ехать, ускоряясь и замедляясь автоматически, но при аномальных ситуациях водитель перехватит руль.

Третий режим — полностью автоматическое управление, когда система окончательно заберет у человека даже руль. И создание на 100% беспилотных автомобилей далеко не футуристическое будущее, а горизонт, лежащий в пределах пяти лет. Причем речь идет не только о грузовиках или легковых машинах, на которых можно будет безопасно передвигаться, но и о технике для аграриев, например.

Но здесь есть некоторые вопросы. Так, у моего приятеля, который занят в сфере, было 12 комбайнов, и когда я ему предложил в будущем сэкономить на людях-комбайнерах, он спросил: а кто будет эти машины чинить, обслуживать? И аргументов у меня осталось не так много. Так что ответа на вопрос "А нужно ли полностью беспилотное управление?" у меня пока нет.

Как бы то ни было, по прогнозам бизнес-консалтинговой фирмы Frost & Sullivan, массовая коммерциализация беспилотных решений начнется после 2025 года. К этому времени объем продаж машин, оснащенных системами автономного вождения, превысит 40% мирового рынка новых легковых автомобилей. Поэтому обещание робота-терминатора I'll be back! ("Я вернусь!") из голливудской кинокартины, по всей видимости, все-таки сбудется.