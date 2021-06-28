Титов предложил снизить на 50% размеры штрафов для малого бизнеса и самозанятых

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Размеры штрафов для российских малых и средних предприятий (МСП) и самозанятых должны быть снижены на 50%, также необходимо установить дифференцированные суммы штрафов в процентах от выручки хозяйствующих субъектов. Об этом говорится в спецдокладе "МСП/Постковид", который бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов представит президенту страны Владимиру Путину в рамках своего ежегодного доклада.

"Снизить на 50% размеры штрафов для МСП, индивидуальных предпринимателей и самозанятых и установить дифференцированные суммы штрафов в процентах от выручки хозяйствующего субъекта за определенный период (по аналогии со штрафами за антимонопольные нарушения)", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Титов также предложил "изменить фокус деятельности контрольно-надзорных органов с получения штрафов за нарушение обязательных требований на бесплатное обучение хозяйствующих субъектов", "предусмотреть вынесение предупреждения в качестве безальтернативной санкции за впервые выявленное в ходе проверки субъектов малого и среднего бизнеса нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей".

Помимо этого, в документе рекомендуется "планомерно снижать количество статей КоАП РФ, влекущих наложение избыточных санкций на субъекты предпринимательской деятельности" и "исключить одновременное административное наказание организации и ее должностного лица".

Другое предложение связано с изменением системы налогообложения бизнеса при росте рабочих мест. Как следует из доклада, сейчас в России действует система, по которой чем больше предприниматель создает рабочих мест, тем больше он платит налогов в расчете на человека. Так, при 250 сотрудниках ставка снижена до 15%, начиная с 251 сотрудника - ставка 30% на одного сотрудника. По мнению бизнес-омбудсмена, таким образом предприниматель "не имеет стимулов создавать новые рабочие места", что "провоцирует на теневую занятость, и дробление, мешает росту и развитию среднего бизнеса".

В связи с этим Титов предложил, чтобы "в расчете на сотрудника ставка налога уменьшалась с ростом рабочих мест - это даст стимул брать людей на работу, создаст очевидный экономический смысл для развития и найма новых сотрудников". Также в докладе рекомендуется "рассмотреть компенсацию государством части страховых взносов работодателю при превышении предопределенных порогов по количеству занятых" и "освободить от уплаты страховых взносов микропредприятия на первые шесть месяцев".

Срочные меры поддержки МСП

Титов обозначил ряд срочных мер поддержки пострадавших из-за пандемии коронавируса предприятий. Например, ввести компенсации компаниям МСП за сдачу "тестов на антитела и тестов ПЦР", расширить работы мобильных пунктов вакцинации на предприятиях. Кроме того, предлагается продлить компенсационные меры на приобретение средств индивидуальной защиты.

Среди других мер предлагается ввести "льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов, лизинг для пострадавших субъектов МСП, потерявших в 2020 году больше 30% выручки", "ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020-2022 годы по всем регионам", "ослабить ограничения на привлечение сотрудников из ближнего зарубежья", "заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года".

"Если объявлен локдаун, каникулы, длинные выходные, то оплата простоя сотрудников - за счет государства, 100% - напрямую, минуя работодателя", - говорится в докладе.

"Единое окно" отчетности

"Единое окно" отчетности необходимо создать для МСП в России, говорится в спецдокладе.

"С целью оптимизации процесса подачи различных видов отчетности и одновременно повышения достоверности данных об МСП необходимо создание "единого окна" отчетности на базе ФНС России с обеспечением возможности электронного взаимодействия с предпринимателями и подачей всех отчетных документов в единую инстанцию и агрегированием всех видов отчетности вместе с данными банковской статистики, систем прослеживаемости товаров, онлайн-касс и иных источников информации об МСП", - отмечается в спецдокладе.

Предлагается объединить ежемесячные, квартальные и годовые отчеты для МСП в один отчет для его сдачи один раз в квартал, а также создать единый репозиторий отчетных данных на базе Федеральной налоговой службы (ФНС) России, куда субъекты предпринимательства будут предоставлять все необходимые формы отчетности. Кроме того, предлагается провести полную инвентаризацию форм отчетности и исключить избыточные и дублирующие друг друга формы, определив таким образом оптимальный набор отчетности, предоставляемой в репозиторий.

По данным документа, предприниматели в настоящий момент обязаны представлять в государственные органы большое количество видов отчетности: налоговую (от 1 до 11 форм отчетности), статистическую (всего 158 возможных форм для разных видов деятельности в 2019 году), бухгалтерскую, отчетность в Фонд социального страхования России (до 2 форм) и Пенсионный фонд России (до 4 форм, данные которых частично дублируются), в ряде случаев - специальную ведомственную отчетность.

Последствия пандемии для бизнеса

Последствия пандемии коронавируса затронули в России около 4,17 млн компаний, представляющих сектор малого и среднего предпринимательства.

"Пандемия в России серьезно ударила по малому и среднему бизнесу. Негативные последствия затронули порядка 4,17 млн компаний сектора МСП от общего числа 6,05 млн. На пике <…> не работало 56,1% компаний", - отмечается в документе.

В документе приводятся данные Росстата, по которым оборот малых предприятий, исключая микропредприятия, за 2020 год снизился на 3,1 трлн рублей. Также в докладе со ссылкой на информацию Банка России сообщается, что доля малых предприятий, имеющих задолженность по кредитам (включая просроченную), от общего числа малых предприятий выросла в 2020 году с 20 до 30%.

Власти РФ оказывали поддержку малому и среднего бизнесу во время пандемии. Была предоставлена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям. Кроме того, с 1 апреля 2020 года для всех субъектов малого и среднего предпринимательства снизили размер страховых взносов с 30% до 15%.

Дополнительные программы поддержки вводились также региональными властями.

Динамика в Чечне

Чеченская республика показала наибольшую положительную динамику в индексе роста МСП в первом квартале 2021 года, говорится в спецдокладе.

Индекс рассчитывается как совокупное изменение динамики поступлений на счет, объема фонда оплаты труда, количества занятых, поступления с банковских карт, приведенное к шкале от минус 50 до плюс 50.

"Расчеты индекса роста МСП в региональном разрезе показывают, что положительная динамика МСП в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года наблюдалась в меньшинстве регионов. Взрывной рост отмечен только в Чечне (индекс равен 50, наблюдался рост поступлений на счета в целом и поступлений с банковских карт). Это, вероятно, связано со снятием ограничений передвижения через границу республики в феврале 2020 года и ослаблением других ограничений", - отмечается в спецдокладе.

Также позитивная динамика отмечена в Приморском крае (индекс равен 7, умеренный рост) и Курганской области (индекс равен 2, стагнация). В данных регионах в феврале 2021 года произошло серьезное смягчение ограничений, в том числе в сфере общепита, уточняется в документе.

В остальных регионах ситуация в первом квартале "характеризовалась как спад или депрессия" - индекс от минус 7 до минус 50. Это показывает, что "с окончанием мер поддержки на фоне не восстановившегося спроса в регионах положение малого и среднего бизнеса остается шатким, при этом негативное влияние сохраняли действовавшие ограничения", добавляется в спецдокладе.