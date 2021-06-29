Молочный завод из Ленобласти получил кредит на 586 млн рублей под гарантии Корпорации МСП

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предприятие "Молочная культура" из Ленинградской области получило в Россельхозбанке кредит на 586 млн рублей, Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) предоставила обеспечение в виде гарантий на сумму 293 млн рублей. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Корпорации.

"Россельхозбанк предоставил ООО "Молочная культура" (Ленинградская область) кредиты на общую сумму 586 млн рублей для закупки дополнительного оборудования и пополнения оборотных средств. Корпорация МСП предоставила обеспечение по кредиту в виде гарантий на сумму 293 млн рублей. Общая стоимость проекта модернизации и развития производства оценивается на сумму около 972 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас ООО "Молочная культура", как отметил его генеральный директор Олег Корж, реализует проект по созданию производства крем-сыров и творожных сыров. При поддержке финансовой организации и института развития проект будет реализован в сжатые сроки, в планах - запустить производство до конца 2021 года, сообщил он. Корж уточнил, что предприятие воспользовалось дополнительной поддержкой и рефинансировало при участии Россельхозбанка и Корпорации МСП ранее взятые кредиты на сумму 353 млн рублей на более выгодных условиях. С началом работы новых производственных линий объем выпуска продукции вырастет с 50 до 63,5 тонн в сутки.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, меры поддержки, предоставляемые КМСП малому и среднему бизнесу, охватывают широкий спектр отраслей экономики. Тесно взаимодействуя с предпринимателями, Корпорация МСП совершенствует и развивает меры финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса в соответствии с трендами рынка.

"Услуги Корпорации позволяют решать отдельные задачи бизнеса и содействовать комплексному развитию производств. В рамках новой стратегии Корпорации при реализации национальных и федеральных проектов мы продолжим оказывать предпринимателям всестороннюю помощь и поддержку, в том числе находить компромисс с региональными властями при выработке временных ограничений по ведению бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - приводятся слова Исаевича в сообщении.