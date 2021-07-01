Производитель сельхозоборудования увеличит на 20% объем продукции при поддержке КМСП

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Производитель сельскохозяйственного оборудования из Омской области увеличит к концу 2021 года объем производства продукции на 20% благодаря кредитной линии, открытой при обеспечении Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) и поручительства Омского регионального фонда поддержки и развития МСП. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы Корпорации.

"Банк ВТБ предоставил омскому производителю техники для сельскохозяйственных работ ООО "Диборэкспорт" кредит на 60 млн рублей для увеличения объема выпуска продукции. Кредитная линия открыта при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 30 млн рублей и поручительства Омского регионального фонда поддержки и развития МСП на сумму 12 млн рублей. Средства направлены на закупку комплектующих, материалов и сырья", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ООО "Диборэкспорт" Дмитрия Баранова, благодаря поддержке к концу 2021 года объем производства продукции вырастет на 20%. По итогам 2020 года выручка компании составила 348 млн рублей, что выше превысило показатели 2019 года на 87%. В штат компании входят около 210 сотрудников.

"Корпорация МСП в рамках новой стратегии и реализации национальных и федеральных проектов предоставляет компаниям широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Мы тесно взаимодействуем предпринимателями и вместе с ними совершенствуем линейку наших услуг. Такой подход позволят предоставлять бизнесу сервисы, которые соответствуют современным векторам развития рынка и помогают конкретным компаниям решать задачи любой сложности", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.