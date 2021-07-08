Региональный бизнес предложил ввести дополнительные меры поддержки

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) провела встречи с властями регионов и предпринимателями, в ходе которых бизнес попросил вводить ограничительные меры из-за коронавируса последовательно и не избирательно, параллельно предоставляя дополнительную поддержку. Об этом в четверг сообщила корпорация по итогам круглого стола Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) провела встречи с региональными властями и бизнесом всех 85 регионов страны по вопросам введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. По итогам этой работы выделены топ-5 ключевых запросов бизнеса к представителям органов власти на местах", - говорится в сообщении.

Встречи проходили с 18 по 25 июня, в них приняли участие более 90 представителей бизнеса. Речь идет о необходимости обсуждать с предпринимателями вводимые ограничения и меры поддержки и учитывать особенности отраслей. В частности, бизнес просит об адекватных сроках для введения ограничительных мер с учетом мощностей лабораторий, медицинских организаций, сроков поставок вакцины.

"На встречах бизнес попросил о последовательном и неизбирательном применении ограничительных мер, а также о параллельном внедрении дополнительных мер поддержки, например, в части предоставления льгот и отсрочек по региональным и муниципальным налогам, арендной плате за региональное и муниципальное имущество, компенсации понесенных затрат в связи с выполнением ограничений", - говорится в сообщении.

Бизнес также просит дать понятные и доступные данные об ограничительных мерах, сроках их действия, особенностях применения. Корпорация МСП выступает в роли медиатора, собирая главные запросы бизнеса для их дальнейшей системной проработки.

"Голос бизнеса в регионах должен быть услышан. Важно понимать, что не всегда быстрые решения носят взвешенный характер, особенно если были приняты без учета мнения предпринимательского сообщества. Мы благодарны и регионам, и бизнесу за активное участие, обратную связь и указание "пробелов". Наша логика проста - бизнес должен заниматься бизнесом, а не знать юридические тонкости, поэтому все антиковидные действия нужно проговаривать с предпринимателями, советоваться, подробно пояснять суть", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

По его словам, в диалоге с предпринимателями удается также решить и системные вопросы. Например, частично были сняты ограничения Россельхознадзора по импорту кормов для домашних животных, в Ленинградской области снизили требование по доле вакцинированных сотрудников предприятий отдельных сфер со 100% до 60%, в Башкирии смягчили ограничение для организаций общепита, увеличив минимальное число посадочных мест с 10 до 50, в Иркутской области смягчили ограничение для кинотеатров, фитнес-центров - перенесли сроки вступления, отметил Исаевич.