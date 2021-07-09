Корпорация МСП поддержала производителя экологически чистого топлива на 27 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) предоставила гарантийное обеспечение предприятию по переработке древесных отходов ООО "Рустранс ДВ" на сумму 27 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба корпорации.

Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) предоставила гарантийное обеспечение на сумму 27 млн рублей для финансирования проекта ООО "Рустранс ДВ" по расширению производственных мощностей и увеличению объема выпуска экологически чистого топлива из древесных отходов. Гарантии были предоставлены федеральному Фонду развития промышленности (ФРП) в рамках займа предприятию на сумму 18,9 млн рублей и региональному Фонду развития промышленности Хабаровского края по кредитной линии на сумму 8,1 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 54 млн рублей.

В результате оказанной поддержки "Рустранс ДВ" повысит годовой объем производства топливных гранул (пеллет) до 16 тыс. тонн и расширит географию поставок своей продукции.

"Спрос на экологически чистую продукции активно растет. Комплексная поддержка институтов развития позволит нам на выгодных условиях реализовать инвестиционный проект, повысить объем реализации продукции, увеличить выручку и прибыль компании. Часть высвободившихся собственных средств будут направлены на развитие производственных мощностей, что обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса. Вместе с тем, рост объема переработки сырья (опилки, обрезки) снизит показатели загрязненности территорий отходами заготовки, переработки древесины и улучшит экологическую ситуацию в регионе. Новые производственные мощности планируется запустить в 2022 году", - отметил генеральный директор ООО "Рустранс ДВ" Евгений Федорченко.

Поддержка проектов предпринимателей в Дальневосточном регионе - один из приоритетов деятельности Корпорации МСП. Для создания и развития бизнеса в регионе институт развития предоставляет различные виды финансовой, юридической, имущественной, консультационной поддержки.

"Мы проактивно взаимодействуем с предпринимателями на местах, получаем от них обратную связь. Такой подход позволяет проводить тонкую настройку наших продуктов и создавать новые услуги, которые соответствуют трендам рынка и востребованы бизнесом .Корпорация активно сотрудничает с институтами развития, что повышает доступность бизнеса к финансированию, в том числе на Дальнем Востоке", - заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.