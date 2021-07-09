Корпорация МСП договорилась с властями Крыма расширить охват самозанятых мерами поддержки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) Александр Исаевич и глава Крыма Сергей Аксенов подписали соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе. Документ предполагает расширить охват предпринимателей и самозанятых мерами поддержки, сообщила в пятницу пресс-служба корпорации.

"В рамках соглашения планируется расширение охвата предпринимателей и самозанятых мерами поддержки в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, в том числе за счет взаимодействия в части совершенствования системы мер поддержки, а также развития новых направлений помощи. Также соглашение направлено на цифровизацию инструментов поддержки МСП, развитие инструментов профилактики нарушений прав предпринимателей", - говорится в сообщении.

Стороны также планируют сотрудничать, развивая международную деятельность МСП, в том числе содействовать встраиванию в цепочки поставок иностранных компаний, проведению оценки "зрелости" для выявления потенциальных экспортеров.

На сегодняшний день малые и средние компании региона в рамках национальной гарантийной системы смогли привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в сумме более 10,1 млрд рублей по процентным ставкам на 1-3 п. п. ниже по сравнению с рыночными условиями. Число получателей финансовой поддержки в 2021 году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, объем финансовой поддержки вырос до 872 млн рублей (на 21,5%).

"Республика Крым обладает большим потенциалом в сфере развития предпринимательства. Успешный опыт работы, реализованные проекты в регионе позволяют уверенно об этом говорить. При тесном взаимодействии с крымскими властями и предпринимателями мы готовы в рамках новой стратегии расширять доступ к мерам финансовой и нефинансовой поддержки. Мы продолжим тесно взаимодействовать с предпринимателями, получать обратную связь, чтобы наша помощь была максимально эффективна в решении конкретных задач предпринимателей", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.