Исаевич считает, что рост квоты закупок у МСП до 25% увеличит их объем до 4,6 трлн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Решение правительства России увеличить квоту на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий до 25% позволит в 2022 году увеличить объем закупок у МСП до 4,6 трлн рублей. Об этом в пятницу говорится в сообщении Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) со ссылкой на ее генерального директора Александра Исаевича.

"Принятое правительством решение об увеличении квоты закупок до 25%, расширении числа заказчиков, обязанных отдавать часть своих закупок малому и среднему бизнесу, а также расширении перечня заказчиков федерального уровня, в отношении которых корпорация проводит оценку и мониторинг соответствия, позволит в 2022 году увеличить объем закупок у МСП до 4,6 трлн руб.", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

По словам Исаевича, в рамках обновленной стратегии Корпорации МСП к 2025 году планируется выйти на общий объем закупок у МСП по 223-ФЗ в размере 5,1 трлн рублей. Он считает, что к такому шагу готовы как потенциальные покупатели, так и сами субъекты МСП, товары и услуги которых востребованы на рынке. Также предусмотрено расширение пула заказчиков продукции малых и средних предпринимателей до 20 тыс. и увеличение доли обязательных закупок в рамках 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса, отметил Исаевич.

"Корпорация МСП продолжит мониторинг соблюдения норм, а также проведение специальных обучающих мероприятий для формирования более прозрачного и понятного рынка закупок. Мы видим большой запрос на проведение доступных обучающих программ, где предпринимателям рассказывают обо всех аспектах участия в торгах", - сказал он.

КМСП также усилит работу по защите прав предпринимателей при участии в закупках. Она рассмотрела более 160 обращений бизнеса о признаках нарушений при проведении закупок и исполнении обязательств по договорам, уточнил Исаевич.

По его словам, на сегодняшний день сумма задолженности по обращениям бизнеса, которые получила Корпорация МСП, оценивается в сумму 2 млрд рублей. В подавляющем большинстве случаев удалось достичь договоренности между заказчиками и малыми и средними предприятиями о погашении долга, заключены дополнительные соглашения к договорам или согласованы графики оплаты, отметил Исаевич.

О решении правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объема закупок у малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба кабинета министров. В 2020 году обязательная доля закупок у МСП была повышена с 18 до 20%, теперь ее зафиксируют на уровне 25%. В правительстве считают, что это станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса.

Постановление также увеличивает с 18 до 20% от общей стоимости заключенных договоров квоту на проведение закупок в рамках особой процедуры. Речь идет о так называемых спецторгах, к участию в которых допускаются только представители МСП. Новые правила касаются госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий.