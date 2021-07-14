Корпорация МСП поддержала производителя этикеток на более чем 90 млн рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) оказала поддержку компании-производителю этикеток из Башкирии, выделив около 90 млн рублей на развитие экологически чистого производства. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Корпорации МСП.

"Корпорация МСП при поддержке Региональной лизинговой компании Ярославской области и Региональной лизинговой компании Республики Башкортостан (дочерние структуры Корпорации МСП) предоставила ООО "ТД ТД Запад-Восток" финансирование на сумму более 90 млн рублей для нового дополнительного оборудования. Общая стоимость проекта модернизации производства оценивается на сумму 173 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В рамках лизинговой сделки профинансировано приобретение трех единиц оборудования для производства этикеток. Первая партия оборудования уже поступила и запущена в эксплуатацию. Вторая партия включает четыре единицы оборудования, три из которых - техника для автоматической мойки деталей, валов и форм. Внедрение современного моечного оборудования позволит увеличить срок эксплуатации деталей более чем на 25% и снизить издержки за счет внедрения экологически чистой технологии замкнутого производственного цикла и использования экологически безопасных чистящих жидкостей. Оно поступит на предприятие осенью 2021 года.

Современное оборудование позволит компании увеличить объем выпуска продукции почти в два раза, повысить эффективность производства за счет снижения объема технологических отходов, роста качества и скорости выпуска продукции. Проект модернизации оборудования позволит создать более 20 рабочих мест.

Глава компании ООО " ТД Запад-Восток " Светлана Титова подчеркнула, что теме экологии на предприятии уделяется большое внимание. На сегодняшний день основным поставщиками материалов для производства этикеток стали компании, которые являются участниками программ, направленных на преодоление климатического кризиса и декарбонизацию экономики, используют возобновляемые и поддающиеся вторичной переработке компоненты, способствую восстановлению биосреды.

ООО "ТД Запад-Восток" работает на рынке с 2007 года и занимается производством самоклеящихся этикеток и гибкой упаковки. Работа в нишевых сегментах и сотрудничество с широким пулом клиентов позволили компании в 2020 году увеличить объем производства более чем на 50%. Выручка предприятия в прошлом году составила около 400 млн рублей, что выше показателя 2019 года на 74%.

"Корпорация МСП предоставляет широкий спектр услуг для предпринимателей, в том числе лизинговое финансирование. При тесном контакте с бизнесом мы развиваем линейку таких сервисов, что позволяет уже сегодня компаниям реализовать как отдельные проекты, так и проводить комплексную модернизацию производства. Тем более важно отметить, что развитие предприятий происходит с учетом современных требований к экологии, бережному отношению к природе", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.