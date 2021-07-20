В Тверской области запустили новый завод благодаря кредиту МСП Банка в 500 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Завод по выпуску импортозамещающих изделий из камня запустили в эксплуатацию в Тверской области при финансовой поддержке МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП), предоставившего кредит на сумму 500 млн рублей. Об этом во вторник говорится в сообщении Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

"В Тверской области запущен в эксплуатацию новый завод Pietra Bianca по выпуску импортозамещающих изделий из камня. Российской-итальянский проект реализован группой компании Artishock (ООО "Белый камень", Москва) при финансовой поддержке МСП Банка, который ранее предоставил кредит на сумму 500 млн рублей. Льготное финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 330 млн рублей и поручительстве Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы на сумму 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Новые производственные мощности разместили в деревне Корчмидово. На предприятии будет производится распиловка блоков из мрамора, известняка и травертина, выпускаться крупные плиты различной толщины (слябы) для дальнейшей обработки и изготовления изделий. По словам гендиректора ООО "Белый камень" Сергея Дундукова, спрос на качественные отделочные материалы на российском строительном рынке характеризуется устойчивым ростом.

"Новое производство позволит выпускать изделия высоко качества, не хуже зарубежных аналогов. При этом цены будут существенно ниже. При реализации планов по развитию нам потребовался партнер, который бы смог обеспечить надежную финансовую поддержку на всех этапах строительства. Такими партнерами для нас стали МСП Банк и институты развития", - приводится его комментарий в сообщении.

Новые производственные мощности позволят перерабатывать ежегодно до 11 млн тонн камня, общий объем переработки камня в компании вырастет на 200%. На сегодняшний день мощности завода позволяют выпускать до 1 тыс. кв. м готовых слябов в сутки. Предприятие планирует как минимум утроить в ближайшие два года объем выпуска продукции.

"Корпорация предоставляет предпринимателям широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Такие меры позволяет бизнесу реализовывать как отдельные задачи, так и комплексные, включая строительство и расширение производственных мощностей. Реализация проектов открывает возможности для создания множества новых рабочих мест. Дополнительный импульс к развитию получают компании-партнеры, которые обеспечивают производство всем необходимым", - приводится в сообщении комментарий председателя набсовета МСП Банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

О компании

Artishock - одно из ведущих предприятий по обработке камня в Московском регионе. Его мощности - 800 кв. м изделий в сутки или более 290 тыс. кв. м в год. По итогам 2020 года выручка компании составила 1,1 млрд рублей.