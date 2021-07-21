Подмосковные МСП получили поддержку в виде микрозаймов на сумму более 270 млн рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес Московской области с начала года получил более 270 млн рублей в качестве льготных займов, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"За шесть месяцев текущего года предприниматели Подмосковья получили на развитие бизнеса 272,7 млн рублей в качестве льготных займов. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что до конца года планируется предоставить поддержку предпринимателям Московской области еще на 350 млн рублей.

"Московский областной фонд микрофинансирования активно поддерживает малый бизнес Подмосковья. За первое полугодие фонд выдал 125 льготных займов", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Она пояснила, что среди популярных финансовых программ, в рамках которых предоставляется поддержка, являются "Отдаленные территории", "Приоритетный" и займы социальному бизнесу.

Как напомнили в пресс-службе, программа "Отдаленные территории" является одной из мер дополнительного стимулирования развития малого и среднего бизнеса на отдаленных территориях. В рамках этой программы предприниматели из таких округов как Коломна, Зарайск, Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы и Электрогорск могут получить заем под 1% годовых в размере до 5 млн рублей на срок до трех лет.

Поясняется, что программа "Приоритетный" подразумевает оформление микрозайма на сумму до 3 млн рублей с процентной ставкой 3,5% на срок до двух лет.

В министерстве уточнили, что социальные предприятия могут воспользоваться льготным займом по ставке 2% годовых в сумме до 5 млн рублей сроком до двух лет.