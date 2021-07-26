Производитель упаковки в Самаре намерен увеличить объем выпуска на 10% при поддержке КМСП

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Компания-производитель пакетов и пленки "Альянс-полимер" в Самарской области получила от банка "Интеза" кредит на 71 млн рублей, финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ). В результате поддержки компания намерена увеличить объем выпуска продукции на 10% к концу года, сообщила в понедельник пресс-служба корпорации.

"Банк "Интеза" предоставил ООО "Альянс-Полимер" (Самарская область), ведущему в регионе производителю пакетов и пленки, кредит на сумму 71 млн рублей для увеличения объема выпуска продукции. Финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 28,4 млн рублей. Средства направлены на закупку полиэтилена, красителей и других материалов", - говорится в сообщении.

По словам директора ООО "Альянс-Полимер" Павла Головина, в результате финансовой поддержки к концу 2021 года планируется "увеличить объем выпуска продукции на 10% и создать дополнительно рабочие места". Рост выручки планируется на уровне 20%, отметил он. По итогам 2020 года выручка предприятия составила более 395,4 млн рублей, что выше показателей годом ранее на 5,6%. В штате компании более 50 сотрудников.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, КМСП предоставляет бизнесу широкий спектр актуальных финансовых и нефинансовых мер поддержки, которые помогают решать задачи различной сложности.

"Современный и привлекательный для бизнеса уровень услуг корпорации связан напрямую с выстроенным эффективным диалогом с предпринимателями, налаженной обратной связью и пониманием сложностью задач, которые стоят перед предпринимателями. В рамках реализации новой стратегии корпорации и выполнения задач нацпроекта по поддержке МСП мы продолжим расширять и развивать диалог с бизнесом, предлагать новые возможности и направления для развития производств, создания новых рабочих мест, внедрения современных технологий", - приводится его комментарий в сообщении.

По словам управляющего Приволжским филиалом АО "Банк Интеза" Инны Чернояровой, банк активно участвует в госпрограммах поддержки малого и среднего предпринимательства, сотрудничает с Корпорацией МСП, "что позволяет предоставлять малым и средним предприятиям доступные кредитные ресурсы и проявлять гибкие подходы к обеспечению своих обязательств". "Нас особенно интересует именно производственный сектор, поэтому основная доля наших клиентов - это предприятия-производители, представляющие разные отрасли экономики. Эта сделка - одна из многих, успешно реализованных совместно с Корпорацией МСП", - приводится ее комментарий в сообщении.