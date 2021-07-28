Завод по переработке круп построят в Орловской области при поддержке ВТБ и Корпорации МСП

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Производство по переработке круп и зерновых культур откроют в Орловской области, первая производственная линия, как планируется, будет запущена в 2022 году. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), при поддержке которой реализуется проект.

"Банк ВТБ предоставил орловскому производителю круп, муки и макаронных изделий "Элитпак" кредит на 70 млн рублей для строительства нового производства по переработке круп и зерновых. Кредитная линия открыта при обеспечении Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 48 млн рублей и поручительства региональной гарантийной организации на сумму 1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным корпорации, первую производственную линию мощностью свыше 3 тыс. тонн в год планируется запустить в 2022 году. К 2025 году компания планирует увеличить объем выпуска продукции до 5 тысяч тонн в год. Новое производство позволит дополнительно создать 35 рабочих мест.

"Новое предприятие будет специализироваться на переработке гороха, ячневой, перловой и пшеничной круп. Мы намерены расширить географию продаж за счет новых городов присутствия в Центральном федеральном округе и экспорта товаров в страны ближнего зарубежья. Дополнительно мы намерены усилить наше участие в госзакупках", - отметила директор компании "Элитпак" Светлана Исаева, слова которой привела пресс-служба.

Сейчас компания перерабатывает различные виды круп, хлопьев, макаронных изделий, а также сахар под собственными торговыми марками. Предприятие реализует широкую линейку продукции других сельхозпроизводителей и перерабатывающих компаний при помощи собственного дистрибьюторского центра и логистического комплекса.