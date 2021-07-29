Первый банк присоединился к новой программе для московского бизнеса

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сбербанк стал первым банком-участником новой столичной программы, которая упрощает получение бизнесом финансовой поддержки. Соглашение об этом подписали в четверг вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников и руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По новой программе предприниматели могут подать заявки на городские субсидии и гранты в личном кабинете банка.

"Правительство Москвы уже сотрудничает с ведущими банками в рамках городской программы субсидирования кредитных ставок для бизнеса. Для удобства предпринимателей взаимодействие расширяется. Сегодня подписано соглашение с первым партнером новой программы. Она позволит упростить подачу документов для получения субсидий и увеличить скорость рассмотрения заявок для принятия решения о предоставлении поддержки за счет повышения качества подаваемых документов", - рассказал после подписания документа Фурсин.

Банки, присоединившиеся к программе, станут уполномоченными представителями предпринимателей в вопросе подачи заявок на субсидии. Они будут формировать необходимый комплект документов, предварительно проверять и передавать на рассмотрение в столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Пока для предпринимателей доступна подача заявок на субсидии для следующих целей: приобретение и лизинг оборудования, возврат части процентов по действующим кредитам, участие в выставках, онлайн-продвижение товаров и услуг и расходы по договорам франчайзинга, компенсация затрат на хозяйственную деятельность в Москве. Список субсидий и количество банков постепенно будут увеличиваться.

"С начала пандемии Московский банк Сбербанка - крупнейший оператор городской программы льготного кредитования. И сейчас мы первыми присоединяемся к новой системе, которая позволит 40 тыс. столичных предпринимателей из числа клиентов "Сбера" подать заявки на субсидии, не выходя из дома или офиса - через личный кабинет в интернет-банке "СберБизнес", - отметил Цыбульников.

Заявки для банков

Подать заявку на участие в программе может любой банк. Для этого необходимо несколько условий: кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), круглосуточная служба поддержки клиентов, не менее 30 обособленных подразделений по обслуживанию юридических лиц в Москве, техническая возможность интеграции ИТ-платформ с информационными системами правительства Москвы. Документы принимаются до 20 августа в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.