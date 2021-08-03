Глава корпорации МСП: чекап бизнеса будет доступен на цифровой платформе МСП

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Чекап бизнеса в перспективе сделают доступным на цифровой платформе для малого и среднего предпринимательства. Об этом во вторник говорится в сообщении Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) со ссылкой на ее генерального директора Александра Исаевича.

"Чекап - важный инструмент, на основании которого в проактивном режиме предпринимателю будет предложено востребованное именно для его бизнеса готовое решение. Инфраструктура будет не только отвечать на обращения бизнеса как сейчас, но и на основе анализа больших данных адресно подбирать и предлагать услуги, сервисы для развития компании. В перспективе чекап будет доступен на цифровой платформе МСП, и предприниматель сможет нажатием одной кнопки за несколько минут провести диагностику своего бизнеса - система проактивно предложит ему нужные меры поддержки и сервисы", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами". Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.

По данным Корпорации МСП, автоматизированный чекап бизнеса, запущенный КМСП совместно с Минэкономразвития России, за месяц работы в тестовом режиме прошли более 21 тыс. компаний из сектора малого и среднего предпринимательства. Наиболее активно новым сервисом пользовались в Москве, Свердловской области, Пермском крае, Калининградской области и Удмуртии. В первую десятку также вошли Тамбовская, Астраханская, Ленинградская, Ивановская и Омская области.

Организации инфраструктуры поддержки в регионах (центры "Мой Бизнес", центры поддержки предпринимательства, инжиниринговые центры и другие) проводят чекап компаний сектора МСП и по итогам предлагают подходящие меры поддержки. Это могут быть льготные кредиты, гарантии, программы акселерации и другие федеральные и региональные меры.

Поддержка компаний

Автоматизированный чекап - это также инструмент измерения результатов оказанной поддержки, их эффективности и влияния на показатели роста компании. Например, по результатам чекапа компания-производитель металлопроката и металлоизделий "Стальсоюз" (Липецкая область) получила меры поддержки регионального центра инжиниринга. Была проведена комплексная услуга по проектированию и изготовлению нестандартной инструментальной оснастки, разработана и утверждена индивидуальная карта развития по программе "Выращивание" от КМСП. ИТ-компании "Харт диджитал" (Татарстан) по итогам оценки бизнеса оказали услугу по патентному поиску.

"Благодаря новому сервису принятие решения об оказании поддержки бизнеса станет максимально прозрачным и открытым, появится единый стандарт принятия решения. Также можно будет дать оценку эффективности оказанной поддержки и сформировать систему обратной связи об удовлетворенности бизнеса", - говорится в сообщении.