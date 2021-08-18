Интеллектуальный клуб для школьников: как сделать робототехнику интересной для детей

Основатель интеллектуального клуба Goodwin в Междуреченске Дмитрий Пермяков рассказал ТАСС, как неудачная попытка работы в найме переросла в идею для собственного бизнеса, а также насколько сложно сделать популярным клуб по робототехнике и получить господдержку в кризис. Перспективное занятие Экономист Дмитрий Пермяков в 2018 году наткнулся в интернете на объявление о том, что в клуб робототехники в Междуреченске (Кемеровская область) требуется педагог для вечерних занятий. У него было свободное время, а самое главное — интерес к предмету, и он решил откликнуться. Некоторый опыт преподавания у молодого человека уже имелся: в аспирантуре он читал лекции студентам-первокурсникам по двум дисциплинам: "Институциональная экономика" и "Экономическая теория". "Мне показали процесс того, как проходят занятия. Я наблюдал за всем и поймал себя на мысли, что я бы это занятие сделал лучше и интереснее. К сожалению, вскоре я узнал, что у них поменялись планы и вакансия подвисла. А еще позже выяснилось, что студия вообще закрылась", — делится Дмитрий. Тем не менее концепция клуба робототехники оказалась ему интересна, а события складывались таким образом, что он решил заняться этим самостоятельно. Для практических занятий требовалось приобрести комплекты конструкторов Lego Education и ноутбуки для программирования, нанять педагога составить учебные программы и найти подходящее помещение. "В Lego есть специальная серия, которая называется Lego Education. Это конструкторы, созданные с целью образования, достаточно дорогостоящие. Набор для занятий в старшей группе стоит 40 тыс. рублей. Lego развивает STEAM-образование: S — Science (наука), T — Technology (технологии), E — Engineering (инженерия), A — Art (искусство), M — Math (математика)", — объясняет Дмитрий.

Описание Дмитрий Пермяков © Анна Некипелова/ТАСС

Концепция состоит в том, что ученику интереснее изучать математику отдельно от физики, физику — отдельно от механики, механику — отдельно от геометрии. Решение для эксперимента на этом конструкторе сразу включает эти науки. Предприниматель арендовал небольшое помещение, сам покрасил стены, купил мебель — стулья, столы, доску, 3D-ручки, конструкторы Lego Education и компьютеры, которых было достаточно на шесть человек. На это он потратил около 600 тыс. рублей личных сбережений. "Я понимал, что если дело не выгорит, то можно продать эту технику и, не оглядываясь, идти дальше. Но у меня все-таки была внутренняя уверенность в том, что проект будет востребован", — говорит предприниматель. Уверенность вселяли и оценки экспертов. Например, по прогнозам международной бизнес-консалтинговой компании BCG, рынок робототехники увеличится более чем в десять раз в следующие десять лет и может достичь оценки $260 млрд к 2030 году. "Ко всему прочему в 2012 году президент России подписал закон об образовании и ввел систему финансирования дополнительного образования. Там выделены категории, которые государство готово финансировать, среди них есть и робототехника. Шла трансформация и рынка труда, и образования, и техники, и технологий. Все это указывало на то, что такая дисциплина, как робототехника, востребована", — объясняет Пермяков. Клуб робототехники и 3D-моделирования предприниматель назвал Goodwin — в честь персонажа популярной детской книги Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз". К тому же автору проекта понравилось, как название переводится с английского: "хорошая победа". "Волшебник Гудвин на самом деле не обладал никакими сверхспособностями, просто те, кто шел к нему за мозгами, сердцем, смелостью, в это верили и получали то, что хотели. Мне эта концепция очень близка, потому что педагог просто формирует какую-то ситуацию, где проявляются способности ученика. Я своими руками построил дом, многие технологические процессы и материалы очень хорошо понимаю. Поэтому для меня курс робототехники понятен", — рассказывает предприниматель. Продвижение в маленьком городе К началу 2019 года, подготовившись к запуску, он начал искать учеников в местных школах. Стал обращаться к директорам, но не встретил отклика. "Наш город географически тупиковый, то есть мы последняя точка, куда можно приехать. Дальше только железная дорога уходит, а автомобильное сообщение прекращается. Население здесь всего 100 тыс. человек. Это диктует определенную специфику. У нас не так много внеклассных развивающих учебных студий, клубов, кружков. Есть основное бюджетное заведение — Центр детского творчества. В нем есть отдел "Техническое творчество", там проходят бесплатные занятия. Также в городе есть еще два клуба, которые организованы на базе школ на коммерческой форме сотрудничества. Активные директора школ пытаются сделать свои проекты в дополнительном образовании и не заинтересованы даже в информационном сотрудничестве", — говорит основатель проекта. Чтобы рассказать о клубе массам, он решил дать рекламу на местном радио. Заплатил за нее 10 тыс. рублей, но после объявления поступил лишь один звонок. Другой путь оказался более успешным — предприниматель принял участие в городской выставке "Радуга возможностей", где развивающие студии и образовательные учреждения на своих стендах рассказывают междуреченцам о своих услугах. На мероприятии он сформировал список из 70 человек, 20 из которых записались на занятия.

"У меня в первом потоке было всего 40 детей, суммарно из школ и с выставки, из них стабильно ходили 20 человек, на которых я мог положиться как на постоянную аудиторию. Занятие стоило 500 рублей. В первый учебный год окупаемости практически не было. Потому что денег от этих 20 человек, которые стабильно приходили, хватало только на оплату расходной части. Но в этом деле я неожиданно нашел свое предназначение, поэтому продолжал им заниматься", — отмечает Дмитрий. Основным педагогом был сам предприниматель. Но так как у него отсутствовала методическая база, он привлек еще одного опытного педагога для групп, состоящих из учеников четвертых — шестых классов. Работать с начальной школой оказалось проще, поскольку, по его признанию, на первый план там выходил сугубо эмоциональный характер: "заразишь ученика этими занятиями или нет". "Основное деление при формировании групп было по возрастам: шесть — девять лет и 9–13 лет. В девять лет ребенок может заниматься и начальной робототехникой, если он не имел опыта. А если он начал ходить рано на начальную робототехнику, то уже в девять лет может перейти в старшую группу. В 12–13 лет у ребят начинается специализация. Там уже курсы делятся по направлениям: 3D-моделирование, web-разработка. За учебный 2019–2020 год моя компетенция возросла. Я заключил контракты с 1С (российская компания, занимающаяся разработкой, изданием и поддержкой компьютерных программ, баз данных делового и домашнего назначения, а также компьютерных игр — прим. ТАСС), вошел в клуб программистов 1С. Я начал преподавать по их методикам, понял, как все работает по старшей робототехнике; понял, как выступать в соревновательных дисциплинах, как к ним надо готовиться", — рассказывает бизнесмен. Умные победы Для отслеживания прогресса Дмитрий ввел для учеников "дневник успеха". Каждый его лист поделен на модули: "конструирование" (там ребенок пишет, что он конструирует), "программирование" (туда он пишет, как его модель будет работать). Далее идет презентация модели. "Например, в ходе занятия по робототехнике ученикам восьми-девяти лет нужно собрать динозавра диметродона. В сборке применяется пониженная червячная передача — как способ передать движение от двигателя к ногам динозавра, для этого используется зубчатое колесо и система шатунов. Также учащийся создает программу на платформе Scratch. Туда добавляет звуки динозавра: хождение, жевание травы, рев. И в результате динозавр ходит и производит звуки. Потом, допустим, останавливается и рычит. Далее надо записать на видео небольшую презентацию созданного проекта. И следом разобрать свои результаты в дневнике, получить балл от преподавателя", — объясняет процедуру обучения предприниматель. Принципиальная разница в подходе Дмитрия к обучению робототехнике — индивидуальное выполнение задачи, так как оно "формирует в ребенке лидерские качества, осознанность и понимание собственной ответственности за результат". "Мне кажется, что если ребенок что-то делает, то он должен сделать это один. Если какой-то конструктор собирают двое, понятно, что основная роль у лидера, а второй остается в тени. Редко бывает такая пара, которая получается сбалансированной. За полугодие ученик должен набрать 100 баллов. Каждый набравший это количество или выше получает суперприз — напечатать на 3D-принтере любую фигуру по своему желанию", — говорит Дмитрий. Также он отмечает, что в обучении ему близка концепция автора книги "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови — win-win, в рамках которой выигрывают все участники процесса.