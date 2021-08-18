Интеллектуальный клуб для школьников: как сделать робототехнику интересной для детей

Основатель интеллектуального клуба Goodwin в Междуреченске Дмитрий Пермяков рассказал ТАСС, как неудачная попытка работы в найме переросла в идею для собственного бизнеса, а также насколько сложно сделать популярным клуб по робототехнике и получить господдержку в кризис.
Перспективное занятие
Экономист Дмитрий Пермяков в 2018 году наткнулся в интернете на объявление о том, что в клуб робототехники в Междуреченске (Кемеровская область) требуется педагог для вечерних занятий. У него было свободное время, а самое главное — интерес к предмету, и он решил откликнуться. Некоторый опыт преподавания у молодого человека уже имелся: в аспирантуре он читал лекции студентам-первокурсникам по двум дисциплинам: "Институциональная экономика" и "Экономическая теория".
"Мне показали процесс того, как проходят занятия. Я наблюдал за всем и поймал себя на мысли, что я бы это занятие сделал лучше и интереснее. К сожалению, вскоре я узнал, что у них поменялись планы и вакансия подвисла. А еще позже выяснилось, что студия вообще закрылась", — делится Дмитрий.
Тем не менее концепция клуба робототехники оказалась ему интересна, а события складывались таким образом, что он решил заняться этим самостоятельно. Для практических занятий требовалось приобрести комплекты конструкторов Lego Education и ноутбуки для программирования, нанять педагога составить учебные программы и найти подходящее помещение.
"В Lego есть специальная серия, которая называется Lego Education. Это конструкторы, созданные с целью образования, достаточно дорогостоящие. Набор для занятий в старшей группе стоит 40 тыс. рублей. Lego развивает STEAM-образование: S — Science (наука), T — Technology (технологии), E — Engineering (инженерия), A — Art (искусство), M — Math (математика)", — объясняет Дмитрий.
Концепция состоит в том, что ученику интереснее изучать математику отдельно от физики, физику — отдельно от механики, механику — отдельно от геометрии. Решение для эксперимента на этом конструкторе сразу включает эти науки.
Предприниматель арендовал небольшое помещение, сам покрасил стены, купил мебель — стулья, столы, доску, 3D-ручки, конструкторы Lego Education и компьютеры, которых было достаточно на шесть человек. На это он потратил около 600 тыс. рублей личных сбережений.
"Я понимал, что если дело не выгорит, то можно продать эту технику и, не оглядываясь, идти дальше. Но у меня все-таки была внутренняя уверенность в том, что проект будет востребован", — говорит предприниматель. Уверенность вселяли и оценки экспертов. Например, по прогнозам международной бизнес-консалтинговой компании BCG, рынок робототехники увеличится более чем в десять раз в следующие десять лет и может достичь оценки $260 млрд к 2030 году.
"Ко всему прочему в 2012 году президент России подписал закон об образовании и ввел систему финансирования дополнительного образования. Там выделены категории, которые государство готово финансировать, среди них есть и робототехника. Шла трансформация и рынка труда, и образования, и техники, и технологий. Все это указывало на то, что такая дисциплина, как робототехника, востребована", — объясняет Пермяков.
Клуб робототехники и 3D-моделирования предприниматель назвал Goodwin — в честь персонажа популярной детской книги Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз". К тому же автору проекта понравилось, как название переводится с английского: "хорошая победа".
"Волшебник Гудвин на самом деле не обладал никакими сверхспособностями, просто те, кто шел к нему за мозгами, сердцем, смелостью, в это верили и получали то, что хотели. Мне эта концепция очень близка, потому что педагог просто формирует какую-то ситуацию, где проявляются способности ученика. Я своими руками построил дом, многие технологические процессы и материалы очень хорошо понимаю. Поэтому для меня курс робототехники понятен", — рассказывает предприниматель.
Продвижение в маленьком городе
К началу 2019 года, подготовившись к запуску, он начал искать учеников в местных школах. Стал обращаться к директорам, но не встретил отклика.
"Наш город географически тупиковый, то есть мы последняя точка, куда можно приехать. Дальше только железная дорога уходит, а автомобильное сообщение прекращается. Население здесь всего 100 тыс. человек. Это диктует определенную специфику. У нас не так много внеклассных развивающих учебных студий, клубов, кружков. Есть основное бюджетное заведение — Центр детского творчества. В нем есть отдел "Техническое творчество", там проходят бесплатные занятия. Также в городе есть еще два клуба, которые организованы на базе школ на коммерческой форме сотрудничества. Активные директора школ пытаются сделать свои проекты в дополнительном образовании и не заинтересованы даже в информационном сотрудничестве", — говорит основатель проекта.
Чтобы рассказать о клубе массам, он решил дать рекламу на местном радио. Заплатил за нее 10 тыс. рублей, но после объявления поступил лишь один звонок. Другой путь оказался более успешным — предприниматель принял участие в городской выставке "Радуга возможностей", где развивающие студии и образовательные учреждения на своих стендах рассказывают междуреченцам о своих услугах. На мероприятии он сформировал список из 70 человек, 20 из которых записались на занятия.
"У меня в первом потоке было всего 40 детей, суммарно из школ и с выставки, из них стабильно ходили 20 человек, на которых я мог положиться как на постоянную аудиторию. Занятие стоило 500 рублей. В первый учебный год окупаемости практически не было. Потому что денег от этих 20 человек, которые стабильно приходили, хватало только на оплату расходной части. Но в этом деле я неожиданно нашел свое предназначение, поэтому продолжал им заниматься", — отмечает Дмитрий.
Основным педагогом был сам предприниматель. Но так как у него отсутствовала методическая база, он привлек еще одного опытного педагога для групп, состоящих из учеников четвертых — шестых классов. Работать с начальной школой оказалось проще, поскольку, по его признанию, на первый план там выходил сугубо эмоциональный характер: "заразишь ученика этими занятиями или нет".
"Основное деление при формировании групп было по возрастам: шесть — девять лет и 9–13 лет. В девять лет ребенок может заниматься и начальной робототехникой, если он не имел опыта. А если он начал ходить рано на начальную робототехнику, то уже в девять лет может перейти в старшую группу. В 12–13 лет у ребят начинается специализация. Там уже курсы делятся по направлениям: 3D-моделирование, web-разработка. За учебный 2019–2020 год моя компетенция возросла. Я заключил контракты с 1С (российская компания, занимающаяся разработкой, изданием и поддержкой компьютерных программ, баз данных делового и домашнего назначения, а также компьютерных игр — прим. ТАСС), вошел в клуб программистов 1С. Я начал преподавать по их методикам, понял, как все работает по старшей робототехнике; понял, как выступать в соревновательных дисциплинах, как к ним надо готовиться", — рассказывает бизнесмен.
Умные победы
Для отслеживания прогресса Дмитрий ввел для учеников "дневник успеха". Каждый его лист поделен на модули: "конструирование" (там ребенок пишет, что он конструирует), "программирование" (туда он пишет, как его модель будет работать). Далее идет презентация модели.
"Например, в ходе занятия по робототехнике ученикам восьми-девяти лет нужно собрать динозавра диметродона. В сборке применяется пониженная червячная передача — как способ передать движение от двигателя к ногам динозавра, для этого используется зубчатое колесо и система шатунов. Также учащийся создает программу на платформе Scratch. Туда добавляет звуки динозавра: хождение, жевание травы, рев. И в результате динозавр ходит и производит звуки. Потом, допустим, останавливается и рычит. Далее надо записать на видео небольшую презентацию созданного проекта. И следом разобрать свои результаты в дневнике, получить балл от преподавателя", — объясняет процедуру обучения предприниматель.
Принципиальная разница в подходе Дмитрия к обучению робототехнике — индивидуальное выполнение задачи, так как оно "формирует в ребенке лидерские качества, осознанность и понимание собственной ответственности за результат".
"Мне кажется, что если ребенок что-то делает, то он должен сделать это один. Если какой-то конструктор собирают двое, понятно, что основная роль у лидера, а второй остается в тени. Редко бывает такая пара, которая получается сбалансированной. За полугодие ученик должен набрать 100 баллов. Каждый набравший это количество или выше получает суперприз — напечатать на 3D-принтере любую фигуру по своему желанию", — говорит Дмитрий.
Также он отмечает, что в обучении ему близка концепция автора книги "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови — win-win, в рамках которой выигрывают все участники процесса.
"Концепция хороших побед мне очень импонирует, я хочу всем детям это привить и помочь их распознавать. Это те победы, от которых всем будет только хорошо. Не надо быть лучше кого-то, надо быть лучше себя. Другие, получая хорошие результаты, не конкуренты, а успешные партнеры, делающие одно дело", — говорит Дмитрий.
В конце 2019 года предприниматель подал заявку на государственный грант для социальных предпринимателей и получил 900 тыс. рублей на 85-процентное возмещение затрат на помещение. Таким образом, за счет этой субсидии он перестал платить аренду и выкупил помещение, в котором проходили занятия. Если бы этого не произошло, то последствия пандемии для него могли быть другими. "Я бы, скорее всего, закрылся", — отмечает автор проекта.
Комбинированный подход к привлечению клиентов
В первые месяцы пандемии коронавируса, в марте — мае 2020 года, в Кемеровской области были временно ограничены все занятия, которые касались очного посещения: школы, кружки работали только в онлайн-режиме.
Но робототехника, по признанию предпринимателя, не может преподаваться дистанционно, поскольку требует практической отработки навыков. Поэтому на протяжении двух месяцев, вплоть до конца июня, Goodwin оставался без учеников.
При этом бизнесмен смог получить государственную поддержку. Как индивидуальный предприниматель без работников, ведущий деятельность в наиболее пострадавшей сфере (дополнительное образование для детей и взрослых — прим. ТАСС), Дмитрий получил прямую антикризисную субсидию на фонд оплаты труда, равную двум МРОТ. Также ему выплатили компенсацию 12,3 тыс. рублей на налоги.
В то же время он начал общаться с родителями учащихся, и они рассказали о потребности в "месте, где они могли бы на несколько часов занять детей с пользой". И он стал разрабатывать идею детского летнего лагеря.
"В июне, когда сняли ограничения, мы запустили двухнедельный летний лагерь для детей, который работал в две смены — с 10 до 14 часов и с 13 до 17 часов ежедневно. Там у ребят было не столько конструирование, сколько программирование, настольные и интеллектуальные игры. Группы делились на десять человек. За лето 2020 года удалось провести три такие смены", — говорит предприниматель.
После выхода из ограничительных мер наиболее эффективным механизмом привлечения новых клиентов стало сарафанное радио. Часть новых учеников приходили, откликнувшись на рекламу в социальной сети Instagram. Работали и прямые продажи — Дмитрий самостоятельно обзванивал базу потенциальных клиентов.
Такой комбинированный подход к продвижению позволил компании достичь оборота 150 тыс. рублей в месяц за счет привлечения новой аудитории.
Киберарена и другие планы развития
Сейчас Дмитрий занимается открытием новых образовательных направлений: киберспорт, шахматы, английский язык. Недавно клуб переехал в новое помещение, и расширение совпало с участием в программе "МСП: Акселератор социальных проектов", организованной Корпорацией МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).
"В обучении есть много тем, которые полезны в бизнесе: внедрение CRM-системы, анализ целевой аудитории. Трекер помогает держать темп развития и не терять цель", — говорит Пермяков.
Дмитрий также считает, что для развития социального предпринимательства в стране было бы полезно увеличить количество региональных грантов.
"На предыдущий грант можно было заявиться два года назад. После этого я ни про один грант не слышал. Также получение лицензии на образовательную деятельность — достаточно сложный и малоизученный процесс. В Новокузнецке такие услуги стоят 50 тыс. рублей за одну подготовку документов. Для меня это серьезная сумма, тем более кроме этого нужно платить за само лицензирование, за все экспертизы. То есть это не финальные траты. Было бы очень удобно, если бы была информационная поддержка для предпринимателей: как и где искать таких специалистов, как готовить документы; это бы существенно сэкономило бюджет", — резюмирует основатель проекта.
Беседовала Анна Садова