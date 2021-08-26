Уход как творчество: как косметолог из Самары создала авторскую бьюти-методику

Косметолог Надежда Попова рассказала в интервью ТАСС о том, как комбинирует в одной процедуре массаж и уход для лица, а также каким образом эстетическая косметология помогает реабилитации после COVID-19

Косметолог из Самары Надежда Попова рассказала в интервью ТАСС о том, как комбинирует в одной процедуре массаж и уход для лица, а также каким образом эстетическая косметология помогает реабилитации после COVID-19. Первые шаги в сфере массажа жительница Самары Надежда Попова начала делать еще 15 лет назад — тогда она прошла курсы в крупном обучающем центре, где за год освоила наиболее популярные техники массажа: спортивный, лечебный, расслабляющий. Позже она решила расширить спектр своих услуг и обучиться косметологии. "В найме я не работала никогда. Сначала я получила статус ИП и занималась массажами в собственном кабинете. Клиенты в то время набирались в основном по сарафанному радио и группе социальной сети "ВКонтакте", которую вела моя дочь. В месяц мне это приносило в среднем 40–50 тыс. рублей. Потом мне стало интересно расширяться, и в 2013 году я окончила полугодовые курсы эстетической косметологии в учебном центре "Радонеж", где обучалась массажу и освоила медицинские и эстетические методики работы с лицом", — вспоминает Надежда. Новые навыки органично вписались в процедуры массажного кабинета Надежды, и клиенты стали заказывать уход за лицом как дополнительную услугу. Надежда делала чистки, токовую, ультразвуковую, а также азототерапию лица, что помогло увеличить средний чек на 30%. "Я сразу стала работать на дорогой израильской косметике. Клиенты видели эффект и понимали, что с их кожей работает профессиональная косметика. Она обходилась мне в среднем в 30 тыс. рублей в месяц, но я не хотела снижать планку. Один тюбик может стоить 8 тыс. рублей. Аналогичные процедуры в салонах красоты стоили как минимум на треть дороже, потому что в эту цену закладывались зарплаты администрации, бухгалтера, уборщицы, охраны. К тому же, на мой взгляд, когда работаешь с клиентами напрямую, у них возникает большее доверие", — отмечает Надежда. Плюс ко всему уходовые процедуры для лица обеспечивали регулярность посещений. Многие из них — очищение, увлажнение, пилинги — делаются курсами или требуют регулярности. Это обеспечивало стабильную запись на две недели вперед. "Свое дело помогает мне полностью обеспечивать себя и двоих детей в одиночку, дать им образование. Старшая дочь окончила медицинский университет на стоматолога. Сейчас воспитываю младшего сына", — признается Надежда. Творчество в косметологии Предпринимательница отмечает, что в косметологии, как и в массаже, нельзя стоять на месте. Нужно ходить на семинары, конференции, и потому она постоянно осваивает новые методы и технологии.

Так, в 2010 году она прошла обучение и добавила инъекционные услуги — мезотерапию (неинвазивный нехирургический метод, микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов — прим. ТАСС), биоревитализацию (метод профилактики и коррекции косметических недостатков кожи путем насыщения ее глубоких слоев гиалуроновой кислотой — прим. ТАСС), дермапен (метод фракционной микроигольчатой терапии — прим. ТАСС). Они позволяют доставлять активные вещества в подкожно-жировую клетчатку, где работают наиболее эффективно в зависимости от задач — омолаживают, увлажняют, оказывают лифтинг-эффект. Так, к 2020 году благодаря регулярному обучению новым процедурам выручка специалиста достигла 70 тыс. рублей в месяц. Надежда отмечает, что с клиентами ей повезло. Многие из них ходят к ней на процедуры годами и всей семьей. "Среди девушек 20–30 лет популярны процедуры косметологических чисток и увлажняющих уходов. Дамы постарше чаще интересуются лифтингом и инъекционными процедурами. Но если ко мне приходит женщина от 60 лет и она пренебрегала уходом раньше, а сейчас хочет подтянуть нижнюю часть лица массажем, я честно говорю, что это улучшит тонус кожи, но не даст эффекта, как круговая подтяжка или контурная пластика", — говорит она. При этом косметолог признается, что нормально относится к бодипозитиву в том случае, если это "здоровый подход, когда женщина принимает свой возраст, но при этом продолжает за собой ухаживать, без фанатизма и желания повернуть время вспять". "Кому-то это идет, помогает выглядеть гармонично, стареть естественно, но уход никто не отменял. Можно не красить волосы и не делать антивозрастные инъекции, но при этом ухаживать за волосами, лицом и телом. Тогда это в большинстве случаев красиво. Сегодняшние 40-летние выглядят моложе, чем 40-летние во времена наших мам, в том числе из-за того, что новое поколение больше внимания уделяет уходу за собой и более осознанно относится к поддержанию своей красоты", — считает специалист. При этом Надежда подчеркивает, что для нее косметология — своего рода творчество. Все процедуры она делает с учетом индивидуальных потребностей клиента, и каждый раз это "что-то новое и особенное". Отсюда появилась ее авторская техника, в которой она совмещает косметологические процедуры с массажем. "Я владею многими техниками как по лицу, так и по телу. В основном все техники у меня смешанные. Я комбинирую процедуры — делаю массаж лица, потом уходовые процедуры, пока у клиента на лице маска, делаю массаж рук и стоп. Клиенты, таким образом, кроме ухода получают и релакс, которого сейчас всем не хватает. Кроме того, в массаже я комбинирую техники: гавайскую, марокканскую, французскую, испанскую, тайскую, вьетнамскую и классическую", — объясняет Надежда. Локдаун и самозанятость Пандемия коронавируса не снизила доход Надежды. Напротив, она отметила повышенный спрос на уходовые процедуры. Женщины, по ее словам, стали больше заботиться о здоровье и красоте кожи.

Более того, осенью 2020 года она оценила преимущества работы в режиме самозанятости (специальный налоговый режим, по которому зарегистрировавшийся в приложении "Мой налог" может легально платить со своего дохода по льготной ставке: 4% — при работе с физическими лицами, 6% — с юридическими лицами — прим. ТАСС) и решила зарегистрироваться в приложении "Мой налог" следом за коллегой, которая помогла в нем разобраться. Зимой 2020 года Надежда обратилась к услугам фриланс-менеджера для ведения канала в социальной сети обмена фото- и видеоматериалами Instagram, где стала показывать, как делает процедуры, публиковать полезную информацию по уходу, конкурсы и бонусы для клиентов, благодаря которым они могли получить дополнительные процедуры в подарок. "Мне режим самозанятой нравится, я чувствую себя защищенной. Люди изначально боялись, что самозанятые не могут получить больничных и кредитов, а потом раскроются еще какие-то подводные камни. Но уже сейчас, год спустя, ясно, что все работает прозрачно и удобно", — говорит Надежда. Кредит для самозанятых Продолжая открывать новые возможности для самозанятых, Надежда узнала о поддержке Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) и ее дочернего банка — в частности, о программе МСП Банка по выдаче кредитов по льготной ставке для самозанятых. "Я поняла, что одними руками плюс-минус больше не заработаешь, и решила взять кредит на развитие бизнеса, пройти обучение и купить новое оборудование для электроэпиляции. Все оказалось достаточно просто, нужна была электронная подпись, но представители МСП Банка мне все пошагово объяснили. Так я получила 950 тыс. рублей", — рассказывает она. Канадский аппарат стоил 750 тыс. рублей, обучение работе на нем — еще 100 тыс. рублей. Надежда посчитала, что при стоимости процедуры 30 рублей в минуту и двух — пяти процедурах в день он себя окупит за полгода.