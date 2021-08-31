Мышление будущего: как основать кружок для детей-изобретателей

Основатель кружка для младших школьников Trizologika в Йошкар-Оле Марина Бойтуш рассказала ТАСС о том, как развивать изобретательские таланты у детей и привлекать государственные инвестиции для социального проекта.

Творческое решение задач для детей

В 2016 году Марина Бойтуш искала для дочери кружок по развитию изобретательских способностей и творческого мышления в Йошкар-Оле, но не смогла найти в городе ничего работающего в офлайн-формате. Тогда она решила расширить поиск, зайдя на просторы интернета. В Сети она обнаружила семинары педагогов Анны Нестеренко и Галины Тереховой из Петрозаводска и Челябинска, которые придумали программу, основанную на теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). По ней они обучали педагогов, а те, в свою очередь, работали с детьми.

ТРИЗ — это разработка советского инженера-изобретателя Генриха Альтшуллера (1926–1998), которая заключается в том, что разные технические задачи иногда решаются одними и теми же методами. Основу составляют 40 общих изобретательских приемов, 76 стандартных шаблонов решений и несколько других идей.

"Но для того, чтобы изобретать, мало знать алгоритм — нужно тренировать творческие способности. На самом деле это колоссальный труд — сделать так, чтобы ребенок не зарывал свой креативный потенциал, а, наоборот, проявлял его. Для этого в первом классе педагоги по ТРИЗ дают детям специальные игры, на которых ребенка вовлекают в изобретательскую деятельность. А после двух лет обучения ребята уже готовы делать исследования, связанные с экспериментальной деятельностью", — объясняет Марина.

Она прошла онлайн-семинары, где обучали такой методике, и захотела организовать подобное мероприятие для педагогов из школ своего города, чтобы популяризировать ТРИЗ через них.

"У нас в регионе не хватало нестандартных, развивающих мышление ребенка программ, помогающих выходить за "пределы своей коробочки". Сейчас мир усложняется, появляются новые задачи. То, чему учит школа, — это опыт нашего поколения, который мы прошли, его становится недостаточно для решения современных вызовов. Поэтому нужно учить детей жить в ситуации неопределенности и находить эффективные выходы", — рассказывает Марина. Она добавляет, что российская система образования нацелена в том числе на квалифицированную подготовку ученых и инженеров и "концепция кружкового движения органично в него вписывается".

Сейчас действует множество программ для средней и старшей школ по робототехнике, программированию, но "они все формируют технические навыки, не работая с мышлением". А со школьниками 6–11 лет с мышлением ничего подобного нет, поясняет она.

"Есть данные научных исследований в образовательной сфере, которые свидетельствуют, что именно в этом возрасте ребенок учится системно мыслить, анализировать данные, у него очень открытое восприятие, границы мышления не сформированы, он хорошо впитывает информацию. После 12 лет он уже критически потребляет знания, считает себя осознанным. Часто это окно творческого мышления уже становится закрыто", — отмечает Марина.