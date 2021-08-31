Мышление будущего: как основать кружок для детей-изобретателей

Основатель кружка для младших школьников Trizologika в Йошкар-Оле Марина Бойтуш рассказала ТАСС о том, как развивать изобретательские таланты у детей и привлекать государственные инвестиции для социального проекта.
Творческое решение задач для детей
В 2016 году Марина Бойтуш искала для дочери кружок по развитию изобретательских способностей и творческого мышления в Йошкар-Оле, но не смогла найти в городе ничего работающего в офлайн-формате. Тогда она решила расширить поиск, зайдя на просторы интернета. В Сети она обнаружила семинары педагогов Анны Нестеренко и Галины Тереховой из Петрозаводска и Челябинска, которые придумали программу, основанную на теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). По ней они обучали педагогов, а те, в свою очередь, работали с детьми.
ТРИЗ — это разработка советского инженера-изобретателя Генриха Альтшуллера (1926–1998), которая заключается в том, что разные технические задачи иногда решаются одними и теми же методами. Основу составляют 40 общих изобретательских приемов, 76 стандартных шаблонов решений и несколько других идей.
"Но для того, чтобы изобретать, мало знать алгоритм — нужно тренировать творческие способности. На самом деле это колоссальный труд — сделать так, чтобы ребенок не зарывал свой креативный потенциал, а, наоборот, проявлял его. Для этого в первом классе педагоги по ТРИЗ дают детям специальные игры, на которых ребенка вовлекают в изобретательскую деятельность. А после двух лет обучения ребята уже готовы делать исследования, связанные с экспериментальной деятельностью", — объясняет Марина.
Она прошла онлайн-семинары, где обучали такой методике, и захотела организовать подобное мероприятие для педагогов из школ своего города, чтобы популяризировать ТРИЗ через них.
"У нас в регионе не хватало нестандартных, развивающих мышление ребенка программ, помогающих выходить за "пределы своей коробочки". Сейчас мир усложняется, появляются новые задачи. То, чему учит школа, — это опыт нашего поколения, который мы прошли, его становится недостаточно для решения современных вызовов. Поэтому нужно учить детей жить в ситуации неопределенности и находить эффективные выходы", — рассказывает Марина. Она добавляет, что российская система образования нацелена в том числе на квалифицированную подготовку ученых и инженеров и "концепция кружкового движения органично в него вписывается".
Сейчас действует множество программ для средней и старшей школ по робототехнике, программированию, но "они все формируют технические навыки, не работая с мышлением". А со школьниками 6–11 лет с мышлением ничего подобного нет, поясняет она.
"Есть данные научных исследований в образовательной сфере, которые свидетельствуют, что именно в этом возрасте ребенок учится системно мыслить, анализировать данные, у него очень открытое восприятие, границы мышления не сформированы, он хорошо впитывает информацию. После 12 лет он уже критически потребляет знания, считает себя осознанным. Часто это окно творческого мышления уже становится закрыто", — отмечает Марина.
Первые занятия
Марина лично пообщалась с руководителями школ и родителями и сумела заинтересовать программой порядка 16 педагогов из десяти учебных заведений.
"Общаясь с родителями, я поняла, что в основном они планируют отдавать ребенка на спорт или танцы, в сферу искусства (музыка, рисование) и на те программы, которые связаны с развитием навыков мышления. То есть около 30% потребителей рынка образовательных услуг входили в нашу потенциальную аудиторию", — говорит девушка.
Осенью 2018 года она открыла пять кружков Trizologika при школах. На эти цели было потрачено около 300 тыс. рублей из личных средств предпринимательницы.
За посещение занятий установили ежемесячную плату — 2 тыс. рублей за восемь уроков, выручка распределялась поровну между компанией и образовательным учреждением. Школы инвестировали эти деньги в аренду классов, а Марина и ее команда — в развитие проекта.
В течение года этой программе обучали в кружках при школе. По словам основательницы проекта, "родители видели, как у детей горят глаза, как творчество их затягивает, и большая часть оставалась, продолжала занятия".
По итогам образовательного года стало ясно, что для "большего вовлечения детей не хватает современной методики презентации и интересного оборудования для практико-исследовательской деятельности". А обратная связь от педагогов-активистов показывала, что им сложно реализовывать проект своими силами. Поэтому Марина написала заявку на грант в Фонд содействия инновациям (более известен как Фонд Бортника — прим. ТАСС) на разработку "аппаратного комплекса для практической деятельности образовательного курса" и со второго раза выиграла грант в размере 2 млн рублей.
"Была масса требований, которым нужно было соответствовать: иметь опыт реализации продукта, хороших стратегических партнеров, сформированную команду. Мы подтянулись по всем этим пунктам. И после этого съездили в Москву с инженером и программистом на защиту и со второго раза выиграли", — рассказывает предпринимательница.
Благодаря господдержке у них появился MVP (минимально жизнеспособный продукт — прим. ТАСС) лабораторного комплекcа — образовательное программное обеспечение, пробирки, датчики и другие вспомогательные учебные материалы. Программа будет загружаться в компьютер, и ребенок сможет проводить эксперименты. Это решило проблему с цифровизацией ТРИЗ. Но на этом компания не остановилась и сейчас планирует продолжить разработку.
"Мы начали разрабатывать лабораторный комплекс из пяти модулей, осенью должны доработать его. Параллельно подаемся на следующий грант в размере 7 млн рублей в Фонд содействия инновациям для разработки следующих семи модулей лабораторного комплекса и доработки существующего MVP, чтобы уже иметь готовый продукт", — объясняет Марина.
Пандемия как возможность для роста
Во время становления компании, когда число учеников в Йошкар-Оле достигло 80, пришла пандемия коронавируса. Весной 2020 года все образовательные учреждения временно закрылись из-за строгих ограничительных мер, и Марина решила перераспределить ресурсы на то, чтобы "детально проработать курс, сделать его еще лучше к новому учебному году".
Так, летом 2021 года она приняла участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" (проекте Корпорации МСП, который занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства, — прим. ТАСС). Это программа для развития компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства.
Благодаря этому она добилась партнерства со школой Иннополиса (университет в Татарстане, специализирующийся на образовании, информационных разработках, робототехнике, — прим. ТАСС) и придумала социальную акцию для школ, детдомов и реабилитационных центров.
"Родилась идея социальной акции "Бумеранг добра". Мы напечатаем открытки-бумеранги, которые можно будет приобрести. К ним будет приложено десять изобретательских мастер-классов по развитию изобретательских способностей и созданию собственной открытки. Итогом их прохождения будет возможность участвовать во всероссийском конкурсе на лучшее изобретательское решение с получением сертификата об участии. Конкурс разместим на "Планета.ру" (сайт краудфандинга — прим. ТАСС) в сентябре. Открытки будут стоить 300 рублей, а собранные с них средства пойдут на благотворительность", — рассказывает Марина.
Также она участвует в программе социальной акселерации "Архипелаг-2121", которая помогает стартапам дорабатывать свой проект и выводить его на рынок.
"Уже готов MVP, он немного дорабатывается, и мы планируем с 2022 года выйти на обучение с этим лабораторным комплексом в наши кружки. Мы разнообразили программу экспериментами. Например, дети будут изучать молекулы в "маленьких человечках". У нас есть персонаж, который показывает, что делает молекула. Ребенок видит, как происходит похолодание горячих молекул и подогревание холодных, как происходят колебания, как они двигаются", — делится Марина.
Инвестиции
На данный момент компания обучила методике ТРИЗ 25 педагогов и еще десять студентов. Марина признается, что проект находится в инвестиционном периоде и еще не окупил себя — разработка курса оказалась недешевой. На данный момент проект в учебное время приносит около 100 тыс. рублей в месяц, уточняет она.
"Проект полноценно существует только третий год, это инвестиционный период, и без него никак не обойтись. До конца этого года мы планируем подготовить его к масштабированию на другие регионы. Первым будет Татарстан", — делится планами предпринимательница.
Параллельно ее партнерские некоммерческие организации выиграли грант в Фонде президентских грантов на проведение серии из десяти бесплатных мастер-классов по методике ТРИЗ в учебных заведениях с обучением педагогов.
"Осенью у нас будут идти мастер-классы для 600 детей из 20 учебных заведений РМЭ. Мы выберем лучшие команды, и завершатся эти мастер-классы защитой презентаций на лучшее изобретательское решение от каждой из 20 команд на республиканском конкурсе", — рассказывает Марина.
Кроме того, недавно компания договорилась с Марийским педагогическим институтом о совместном проекте на 2022 год — открытии Федеральной инновационной площадки. Проект будет курировать Министерство образования Республики Марий Эл. Педагоги смогут повысить там квалификацию и пройти обучение, что дополнительно увеличит в регионе число педагогов, владеющих методикой ТРИЗ.
Анна Садова