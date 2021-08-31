Корпорация МСП поддержала строительство завода безалкогольной продукции на 18 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Завод безалкогольной продукции построят в Екатеринбурге при поддержке Корпорации МСП. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

"В Екатеринбурге в 2022 году планируется построить и запустить в эксплуатацию новый завод по производству безалкогольной продукции мощностью 62 млн литров в год. С запуском производства будет создано до 35 новых рабочих мест. Проект реализует компания "Айседора", которая привлекла кредит на сумму 80 млн рублей в Банке ВТБ под гарантию Корпорации МСП на сумму 18 млн рублей. Средства направлены на строительство производственного комплекса. Общая стоимость проекта оценивается на сумму 650 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Цех площадью 16 550 кв. м строится на базе завода безалкогольных напитков "Тонус". Производственные мощности предприятия будут оснащены автоматизированным зарубежным оборудованием и производить в сутки до 170 000 литров продукции: питьевая вода, лимонады, соки и нектары, квас, спортивная вода, детская вода. Безалкогольная продукция будет реализовываться через корпоративных клиентов и магазины крупных торговых сетей, в том числе "Ашан", "Дикси", "Лента", "Магнит", "ОКей", "Перекресток" и другие.

"В условиях растущего спроса на полезную для здоровья продукцию и, в частности, на качественную питьевую воду мы начали наращивать производственные мощности. Мы планируем повысить продажи как в родном регионе, так и выйти на рынок соседних областей. Также мы намерены расширить продажи за счет участия в торгах по закупкам в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Для реализации комплексного проекта нам потребовались надежные финансовые партнеры, которыми для нас стал Банк ВТБ и Корпорация МСП", - отметили в руководстве предприятия ООО "Айседора".

Руководство компании также отметило, что предоставленное на выгодных условиях финансирование позволит высвободить часть собственных средств и направить их на дальнейшее развитие производственных мощностей.

"Финансовые меры поддержки бизнеса Корпорации МСП позволяют предпринимателям получить кредитную поддержку в банках на привлекательных условиях. Гарантийные продукты Корпорации выгодны банкам, поскольку позволяют минимизировать, разделить риски, связанные с финансовой поддержкой бизнеса. В рамках новой стратегии Корпорации и реализации нацпроекта по поддержке МСП мы расширяем меры финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, усиливаем диалог с предпринимателями для совершенствования наших мер поддержки", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.