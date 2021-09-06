Производитель электроприводов из Татарстана нарастит выпуск продукции при поддержке КМСП

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Предприятие по производству трубопроводной арматуры и электроприводов из Татарстана получило кредиты на 200 млн рублей в банке "Открытие" для увеличения объема выпуска продукции. Средства предоставлены при обеспечении по кредиту в виде гарантий Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), сообщили в понедельник в КМСП.

"Банк "Открытие" предоставил ООО "Динамика", одному из ведущих предприятий Татарстана по выпуску трубопроводной арматуры и электроприводов, два кредита на общую на сумму 200 млн рублей для увеличения объема выпуска продукции, в том числе инновационной. Средства предоставлены при обеспечении по кредиту в виде гарантий Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) на сумму 115 млн рублей", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что по итогам 2020 года выручка выросла до 600 млн рублей в год. Компания под брендом Enso развивает импортозамещающее производство по выпуску электроприводов для управления противопожарным клапанами, клапанами вентиляции и дымоудаления. "С целью успешной реализации этих планов мы решили привлечь заемное финансирование для увеличения оборотных средств предприятия. Выполнить такие задачи нам помог надежный финансовый партнер, с которым мы сотрудничаем с 2019 года - банк "Открытие" вместе с Корпорацией МСП", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ООО "Динамика" Рустема Ильясова.

В ближайших планах компании - выпуск новых моделей электроприводов во взрывозащищенном исполнении, отметил он. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, КМСП предоставляет бизнесу широкий спектр услуг и сервисов для решения различных задач. Корпорация проактивно развивает диалог с предпринимателями, расширяет обратную связь и повышает доступность услуг, в том числе и для получения банковского финансирования на выгодных условиях, отметил он.

"Такие услуги помогают бизнесу преодолевать кассовые разрывы, пополнять оборотные средства, наращивать объемы выпуска продукции, выходить на новые рынки сбыта продукции, в том числе зарубежные. В рамках выполнения задач нацпроект по поддержке МСП, реализации задач нашей новой стратегии мы расширим направления взаимодействия с бизнесом и будем оказывать всестороннюю помощь для решения задач предпринимателей", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

О компании

По словам заместителя управляющего по малому и среднему бизнесу банка "Открытие" в Татарстане Регины Хусаиновой, компания является клиентом банка с 2019 года. В 2021 году ООО "Динамика" открыло новое направление по производству электроприводов для систем вентиляции, дымоудаления и систем пожаротушения, которое позволит ему "увеличить свою выручку и долю не только на российском рынке, но и в зарубежных странах", отметила Хусаинова.

ООО "Динамика" изготавливает запорную арматуру под собственным товарным знаком Dinamika. Продукцию используют в трубопроводах различного назначения на предприятиях нефтегазовой сферы, химической промышленности и других. Изделия поставляются в регионы РФ и экспортируются в страны ближнего зарубежья.