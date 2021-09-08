Новый мукомольный комплекс, созданный при поддержке Корпорации МСП, запустили в Оренбуржье

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мукомольный комплекс "Вента-Ойл" мощностью переработки до 120 тонн зерна в сутки начал работу в Оренбургской области. Кредит на реализацию проекта предоставил "Нико-Банк" при обеспечении Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и региональной гарантийной организации, сообщили во вторник в КМСП.

"В Оренбургской области начал работу новый мукомольный комплекс "Вента-Ойл" мощностью переработки до 120 тонн зерна в сутки. Предприятие будет выпускать до 30 тыс. тонн муки в год. Проект успешно реализован при финансовой поддержке "Нико-Банка" на сумму 252 млн рублей, который ранее предоставил кредит по льготной ставке при обеспечении Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ) в виде гарантии на сумму 150 млн рублей и обеспечении региональной гарантийной организации на сумму 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предприятие дополнительно ввело в эксплуатацию элеватор мощностью хранения более 18 тыс. тонн. На втором этапе создания комплекса планируется увеличить мощность единовременного хранения элеватора до 54 тыс. тонн. Объем инвестиций в строительство первой очереди оценивается в 512 млн рублей, общая стоимость строительства мукомольного комплекса - около 1 млрд рублей. Компания рассчитывает на экспорт продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Она поставила первые партии продукции в Казахстан, ведутся переговоры с компаниями в Китае, Турции и странах СНГ. В компании планируют направить на экспорт до 60% готовой продукции.

"Корпорация МСП предоставляет предприятиям из различных отраслей экономики широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку таким проектам как в Оренбуржье, которые активно развивают переработку сельхозпродукции, повышают ее качество и конкурентоспособность на внутреннем рынке, активно расширяют сбыт, в том числе за счет экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. В рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП и выполнения новой стратегии Корпорации мы продолжим проактивно взаимодействовать с предпринимателями, получать обратную связь, совершенствовать наши продукты и помогать бизнесу в решении его конкретных задач", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

В состав производственного комплекса входят мукомольный завод, силосный комплекс, зерносушилки, административное здание, лаборатория и другие объекты. В планах на 2021 год - ввести в эксплуатацию еще одну очередь - завод по производству комбинированных кормов, применяемых в животноводстве, и дополнительных силосов, уточнили в пресс-службе КМСП.