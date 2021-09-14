КМСП и МЭР запустили зонтичный механизм предоставления поручительств малому бизнесу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и Минэкономразвития России (МЭР) запустили зонтичный механизм предоставления поручительств для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом во вторник говорится сообщает КМСП.

"Корпорация МСП (группа ВЭБ.РФ) и Минэкономразвития запустили новый финансовый инструмент господдержки предпринимателей - зонтичный механизм предоставления поручительств, который откроет для малого и среднего бизнеса расширенные возможности для получения заемного финансирования. Не менее 35 тыс. МСП смогут получить поддержку в рамках нового инструмента и привлечь к 2024 году финансирование на сумму свыше 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму не менее 300 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в КМСП, основная задача - открыть доступ предпринимателям к заемному финансированию. Механизм станет дополнительной мерой господдержки, реализуемой правительством в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которые приводятся в сообщении, зонтичные поручительства - дополнительная мера поддержки бизнеса, разработанная по поручению президента РФ Владимира Путина. С помощью поручительств компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, смогут получить доступ к заемному капиталу, уточнил он.

"В рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств - при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, с низким риском - получить кредитные средства в среднем ниже на 1-2%. По итогам прошедшего с 31 августа по 6 сентября отбора банков участниками пилота стали "Открытие", Промсвязьбанк, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП-банк. Для банков-партнеров устанавливается обязательная доля инвесткредитов, обеспеченных поручительством КМСП, не менее 20%. Банки также обязуются достигнуть охватных показателей - минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.

Риск-ориентированность

"Если мы посмотрим на тех предпринимателей, кто взял кредит, 92% из них имели запрос на сумму до 30 млн рублей, а каждый второй отказ банка связан с тем, что нет залога. Мы работаем с тремя группами бизнеса по уровню риска", - приводится в сообщении комментарий генерального директора КМСП Александра Исаевича.

Первая группа - это компании с высоким риском, по мнению банков, уточнил он. Как отметил Исаевич, это, как правило, неторговые компании. "У нас в рамках пилота таких должны быть 20-25% в портфеле каждого банка, в зависимости от того, какие у них риск-метрики. Вторая - это заемщики со средним уровнем риска. За счет того, что у них высвобождаются залоги под наши гарантии, банки увеличивают им лимит. Ставка в любом случае для нас отдельный пункт, потому что она не должна быть высокой. Третья группа - это заемщики, которые и так получили бы кредит, но за счет нашего поручительства банки будут снижать процентную ставку", - отметил он.

Благодаря зонтичному механизму получить заемные средства сможет сегмент предпринимателей, которым ранее были недоступны кредиты для бизнеса. Он также позволит снизить конечные процентные ставки по привлеченному финансированию. При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет получить его мгновенно в "одном окне" банка без обращения в КМСП - весь документооборот между участниками цифровизирован. Кроме того, комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель.