Башкирия вошла в топ-10 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Башкирия поднялась за последний год с 16-го на девятое место в индексе административного давления на бизнес, регион является территорией стимулирования развития предпринимательства. Об этом сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам встречи с главой республики Радием Хабировым.

"Башкортостан - это зона стимулирования развития бизнеса, здесь этому уделяется огромное внимание. Мы видим, какое количество программ идет по развитию предпринимательства. Поэтому мы координируемся, чтобы наладить эту работу на федеральном уровне на базе того опыта, который есть в Башкортостане", - сказал Титов.

Он отметил, что на встрече с главой республики обсуждался индекс административного давления на бизнес, который готовит институт федерального бизнес-омбудсмена. "Башкортостан занимает в нем девятое место среди всех регионов РФ, значит, давление на бизнес здесь небольшое. Бизнесу здесь меньше приходится испытывать на себе административного гнета, проверок, и штрафов меньше. За год республика поднялась на семь позиций", - отметил уполномоченный.

Титов сообщил, что бизнес в регионе пострадал из-за ситуации с коронавирусом, но "сейчас экономика Башкортостана выходит уже на темпы быстрого восстановления". "И в июле индекс промышленного производства уже был больше 112%, что говорит о том, что идет быстрый рост. Надеемся, что он будет уже серьезным и долгосрочным", - добавил бизнес-омбудсмен.

Об индексе

За расчет в индексе берутся такие показатели как доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, и доля штрафов, наложенных без проведения проверок.

В топ-3 регионов, где давление наименьшее, входят Ульяновская область, Удмуртия, Адыгея. Аутсайдерами в рейтинге стали Иркутская область, Дагестан и Кабардино-Балкария, где административное давление на предпринимателей оценивается как наиболее высокое.