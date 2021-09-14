Индекс административного давления на бизнес в России приведут к закону о госконтроле

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Методология индекса административного давления на бизнес, который ежегодно рассчитывает институт бизнес-омбудсмена РФ, будет скорректирована в связи с принятием нового закона о государственном и муниципальном контроле. Об этом сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Республику Башкортостан.

С июля 2021 года вступили в силу ключевые положения закона о государственном и муниципальном контроле в РФ. В нем, в частности, устанавливаются такие принципы, как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов. Инспекторы должны почти все мероприятия согласовывать с прокуратурой и получать одобрение на каждое их них.

"Приняты новые нормативные акты по организации контрольно-надзорной деятельности, введены новые виды проверок. Многое меняется, и индекс будет меняться. Мы сегодня работаем над новой методологией индекса, которая будет уже соответствовать тем законам, которые приняты и начинают действовать в России", - сказал он.

Руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене РФ Антон Свириденко также сообщил, что от Агентства стратегических инициатив (АСИ) пришло предложение встроить индекс в их Национальный рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ. "Буквально на этой неделе мы будем проводить большую встречу, обсуждать, каким образом это может быть сделано. Но мы считаем это позитивной историей, потому что в рейтинге АСИ тоже учитывается административное давление, но это больше социология, а у нас все-таки данные от официальных ведомств. И если мы объединим эти рейтинги, возможно, это станет более объективно отражать ситуацию", - добавил Свириденко.

Индекс административного давления на бизнес рассчитывается ежегодно. За расчет берутся такие показатели, как доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, и доля штрафов, наложенных без проведения проверок.