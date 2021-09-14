Доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВРП Марий Эл за два года выросла на 3,3%

ТАСС, 14 сентября. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте (ВРП) Марий Эл составляет более 30%, что на 3,3% больше, чем в 2019 году. При этом четверть работающего населения региона занята в сфере малого и среднего бизнеса, сообщила по вторник пресс-служба главы республики.

"На долю субъектов малого и среднего предпринимательства приходится свыше 30% валового регионального продукта. В этой сфере занята четвертая часть работающего населения", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Евстифеева.

По данным Маристата, доля представителей малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Марий Эл в 2019 году составляла 26,7%, а объем ВРП превышал 204 млрд рублей. По состоянию на 1 июля 2021 года по Республике Марий Эл на учете состояло 794 малых предприятия.

Пресс-служба главы региона поясняет, что с 2019 года в Марий Эл в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" было поддержано более 4,5 тыс. предпринимателей. Финансирование проекта составило свыше 500 млн рублей. Отмечается, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата с 2017 года по 2020 года республика поднялась с 58-го на 20-е место, что свидетельствует о снижении административного давления на бизнес.

Пресс-служба главы региона ранее сообщала, что власти Марий Эл планируют направить почти 5 млрд рублей в 2021 году на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего до 2025 года будет направлено за счет всех источников финансирования почти 16 млрд рублей. Поддержку планируется оказать субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых направлена на цифровизацию производства и стартапов в IT-сфере, развитие туризма и совершенствование молодежной политики, модернизацию инфраструктуры и газификацию населенных пунктов.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный осенью 2020 года нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний. Новыми федеральными проектами в рамках нацпроекта стали "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".