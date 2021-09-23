Промсвязьбанк выдал первый кредит под зонтичное поручительство Корпорации МСП

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) выдал первый кредит по программе поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) под зонтичное поручительство Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба КМСП.

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП запустила новый финансовый инструмент совместно с Минэкономразвития. Планируется, что не менее 35 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства смогут получить в рамках него поддержку и привлечь к 2024 году финансирование на сумму более 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму не менее 300 млрд рублей. Зонтичный механизм даст возможность получить заемные средства целому сегменту предпринимателей, которым ранее кредиты для бизнеса были недоступны.

"ПСБ предоставил первый кредит в рамках новой программы поддержки малого и среднего бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ). Банк открыл кредитную линию на сумму 20 млн рублей московской компании "Интернешнл пластик гайд". Финансирование позволит не только пополнить оборотные средства, приобрести сырье, материалы и компоненты, но и расширить продуктовый портфель компании за счет производства материалов с бактерицидными, негорючими, маслостойкими и другими свойствами", - говорится в сообщении.

Благодаря финансовой поддержке компания сможет до конца 2021 года увеличить объем выручки на 15% и нарастить объем производства на 10%. По словам гендиректора ООО "Интернешнл пластик гайд" Татьяны Серовой, поддержка поможет предприятию выполнить текущие заказы, повысить загрузку производственных мощностей, а также направить часть высвободившихся средств на дальнейшее развитие производства. Она отметила, что процедура оформления, получения кредита и гарантии прошла в указанные сроки, без каких-либо сложностей.

"Внедрение зонтичного инструмента расширяет круг получателей финансовой поддержки и повышает доступность заемного финансирования для бизнеса. В рамках реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства, выполнения новой стратегии корпорации мы продолжим активно взаимодействовать с бизнесом, получать обратную связь, совершенствовать меры поддержки и помогать предпринимателям в решении их актуальных задач", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

В сентябре 2021 года банк стал участником пилотного проекта кредитования МСП, в рамках которого бизнес может получить финансирование под зонтичное поручительство Корпорации МСП в размере до 50% от суммы кредитного договора. Если заемщик удовлетворяет пакетным требованиям поручителя, новый механизм позволяет сократить время на одобрение заявки предпринимателя, так как по условиям поручительства не потребуется отдельного согласования каждой кредитной заявки. Финансирование доступно находящимся в реестре субъектов МСП и выдается на инвестцели, пополнение оборотных средств и развитие предпринимательской деятельности.