Представители МСП Татарстана смогут запустить бесплатные рекламные кампании в интернете

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Представители МСП Татарстана смогут воспользоваться новой мерой поддержки по бесплатному запуску рекламы в интернете. Об этом сообщила пресс-служба минэкономики республики.

"Предприниматели Татарстана могут бесплатно заказать рекламу своей продукции - такую услугу с сентября начал оказывать центр "Мой бизнес". Новый сервис предоставляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сообщает пресс-служба.

Услуга включает в себя финансирование одного из шести предложенных пакетов рекламных услуг. Это может быть продвижение через контекстную рекламу, настройка таргетированной рекламы, создание визуальных решений для товаров и услуг, создание сайта и др.

Отмечается, что воспользоваться мерой поддержки могут представители МСП, зарегистрированные и работающие в Татарстане более года.