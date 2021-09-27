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Представители МСП Татарстана смогут запустить бесплатные рекламные кампании в интернете

Услугу начали оказывать в центре "Мой бизнес"

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Представители МСП Татарстана смогут воспользоваться новой мерой поддержки по бесплатному запуску рекламы в интернете. Об этом сообщила пресс-служба минэкономики республики.

"Предприниматели Татарстана могут бесплатно заказать рекламу своей продукции - такую услугу с сентября начал оказывать центр "Мой бизнес". Новый сервис предоставляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сообщает пресс-служба.

Услуга включает в себя финансирование одного из шести предложенных пакетов рекламных услуг. Это может быть продвижение через контекстную рекламу, настройка таргетированной рекламы, создание визуальных решений для товаров и услуг, создание сайта и др.

Отмечается, что воспользоваться мерой поддержки могут представители МСП, зарегистрированные и работающие в Татарстане более года.

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