Производитель спецодежды из Подмосковья нарастит выручку на 25% за счет поддержки КМСП

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Производитель спецодежды "Трансинсервис" из Одинцово (Московская область) планирует увеличить объем выпуска продукции на 20% и повысить выручку на 25% к концу 2021 года благодаря поддержке Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) и ПСБ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе корпорации.

"ПСБ открыл кредитную линию "Трансинсервису" на сумму 450 млн рублей для реализации действующих и новых проектов, а также для разработки новых видов специализированной одежды. Финансирование предоставлено под гарантию Корпорации МСП на сумму 225 млн рублей и поручительство региональной гарантийной организации на сумму 42 млн рублей. Средства будут направлены на закупку дополнительного объема тканей, фурнитуры, материалов. К концу 2021 года финансовая поддержка позволит предприятию увеличить объем выпуска продукции на 20% и повысить выручку на 25% до 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил директор предприятия Дмитрий Андреев, в настоящее время отмечается рост спроса на изделия компании по многим товарным позициям. "Позитивную динамику мы связываем с постепенным восстановлением экономики, ростом производств, реализацией новых проектов в различных отраслях экономики. Для выполнения новых заказов нам была необходима финансовая поддержка. Надежным партнерами для нас стали ПСБ и Корпорация МСП, благодаря которым мы сможем не только реализовать новые проекты, но направить часть высвободившихся средств на дальнейшее развитие производства", - привела его слова пресс-служба.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич добавил, что финансовые меры поддержки от корпорации "позволяют бизнесу привлечь финансирование в банках на привлекательных условиях". "Гарантийные продукты корпорации выгодны банкам, поскольку позволяют минимизировать, разделить риски, связанные с финансовой поддержкой бизнеса. В рамках новой стратегии корпорации и реализации нацпроекта по поддержке МСП мы расширяем меры финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, усиливаем диалог с предпринимателями для совершенствования наших мер поддержки", - отметил он.

Корпорация МСП и "Трансинсервис"

"Трансинсервис" - производитель и поставщик различных видов специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. В числе заказчиков такие компании как "Газпром", "Роснефть", "Севернефтегазпром", "Ачимгаз" и другие.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "МИР" финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.