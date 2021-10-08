Астраханские предприниматели смогут арендовать помещения на льготных условиях

АСТРАХАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Астраханские предприниматели смогут арендовать муниципальные помещения по льготной арендной ставке. Работу по предоставлению помещений в аренду власти города проводят в рамках программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.

"Первый год плата будет составлять всего 40% от стоимости аренды, во второй - 60%, а в третий - 80%. Льготная ставка позволит снизить затраты на аренду, что в свою очередь поможет в развитии бизнеса. Что касается сроков, то обычно договоры заключаются на пять и более лет, однако спустя три года предприниматель будет иметь возможность выкупить объект. Заключить договор аренды можно по итогам торгов или по индивидуальной заявке. Работу по предоставлению помещений в аренду городские власти проводят в рамках программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в перечне объектов сейчас - 26 адресов, 11 помещений уже арендованы предпринимателями.

"Вся необходимая информация размещена на официальном сайте администрации Астрахани. На главной странице имеется баннер "Имущественная поддержка для бизнеса". Во вкладке размещен перечень объектов, которые предоставляются в аренду по льготной ставке, указан порядок заключения договора аренды, необходимые документы и прочее. Также вопросы по имущественной поддержке можно задать по телефону 24-49-53. Мы дадим все необходимые разъяснения", - цитирует пресс-служба начальника отдела поддержки предпринимательства управления торговли и поддержки предпринимательства администрации Астрахани Диану Асабаеву, чьи слова приводятся в сообщении.