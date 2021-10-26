На платформе "ЗаБизнес.рф" зарегистрировали более 2,3 тыс. обращений от предпринимателей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Цифровая платформа "ЗаБизнес.рф", осуществляющая защиту предпринимателей, получила более 2,3 тыс. обращений, из которых 1,7 тыс. направлены в госорганы. Об этом во вторник сообщила генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко.

"Сегодня на платформе официально зарегистрировано более 2,3 тыс. обращений. Мы с этими обращениями работаем, и не оголтело, не слепо направляем каждое из них на рассмотрение в государственные органы. В государственные органы ушло порядка 1,7 тыс. обращений, в отношении остальных заявителей были проведены консультации, либо такие обращения были направлены на некоторые уточнения", - сказала она на форуме "Защита бизнеса: государственные и общественные механизмы" в рамках Недели российского бизнеса.

По словам Сидоренко, на первом месте по количеству обращений - нарушения, связанные с возбуждением уголовных дел, на втором - фальсификация доказательств, на третьем - необоснованные отказы в удовлетворении ходатайств и жалоб. Далее идут обжалования проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, отметила она.

"Мы ожидали, что мы увидим большое количество дел, связанных с коррупционным воздействием, начиная с дачи, получения взятки, вымогательства взятки, провокации взятки - таких дел у нас нет вообще. Связано это с тем, что сегодня предприниматели по большому счету сами являются в отдельных случаях частью этой истории, если они вообще считают для себя коррупционное поведение приемлемым - это очень важный момент. Естественно, сами о себе не сообщают. Нет фактов и провокаций взятки, что говорит о том, что сегодня предприниматели не совсем готовы откровенно разговаривать с правоохранительными органами в этой части", - сказала Сидоренко.

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в центральный аппарат МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.