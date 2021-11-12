Минеева: бизнес в Москве со временем сможет адаптироваться к введению QR-кодов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает, что введение QR-кодов в общественных местах поставит весь бизнес в равные условия, и предприятия со временем смогут адаптироваться к работе в новых условиях. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

"Использовании QR-кодов, согласно законопроектам, касается практически всех видов бизнеса, что не ущемляет права представителей отдельных отраслей - теперь все окажутся в равных условиях и будут обязаны соблюдать требования. Я полагаю, что принятие законодательных инициатив стимулирует не только сотрудников бизнеса, но и граждан более активно вакцинироваться, повысит их ответственность, что особенно важно в период осложнения ситуации с пандемией. Несмотря на сложности, бизнес в столице сможет адаптироваться к новым условиям, хотя на это и понадобится какое-то время: перейти в онлайн-формат, на доставку, провести необходимые процессы оптимизации кадров и финансов. Это уже происходило в 2020 году, поэтому не должно вызвать существенных затруднений", - сказала Минеева.

В то же время в случае возникновения каких-либо проблем, институт уполномоченного в столице "всегда готов прийти предпринимателям на помощь", - заверила она.

Как рассказал ТАСС член совета предпринимателей Москвы, гендиректор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов, "сильные бизнесы, которые креативят и хотят развиваться, конечно, перестроятся к работе в новых условиях действия QR-кодов".

"Наша компания, например, будет компенсировать потери розничных офлайн-продаж онлайн-продуктами. Также мы активнее пойдем в сектор b2b, в том числе в реализацию продуктов и решений для HR-подразделений предприятий - это организация корпоративов, проведение обучающих игр, мероприятий на развитие лояльности к бренду и укреплению корпоративной культуры. То есть можно текущую ситуацию рассматривать как проблему, а можно - как новый виток эволюции компании. Вопрос только в том, кто и как этим воспользуется", - добавил он.