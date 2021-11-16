Около 70 производственных площадок доступны для аренды на инвестпортале Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 70 площадок для запуска высокотехнологичного производства в городских технопарках доступны для аренды на инвестиционном портале столицы. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Инвестиционный портал Москвы открывает перед бизнесменами множество возможностей. Тех, кому нужно уже оборудованное пространство для работы, ждут офисы и лаборатории в городских технопарках. В особой экономической зоне "Технополис "Москва" есть производственные площадки, которые можно адаптировать под свои нужды. Если же необходимо построить собственное инновационное предприятие, то и в этом случае столица пойдет навстречу: у нас есть свободные земельные участки", - сказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что на инвестиционном портале столицы для аренды представлено около 70 производственных площадок. Подобрать помещение можно в раздел "Бизнесу" инвестпортала, где необходимо выбрать категорию "Площадки для бизнеса".

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, с начала года бизнесмены направили около 50 онлайн-заявок на аренду площадей в столичных технопарках. Всего цифровыми сервисами инвестиционного портала в этом году воспользовались более 120 тыс. раз. Предпринимателям на портале доступно 30 онлайн-сервисов, которые делают ведение бизнеса в столице более комфортным и экономят время.