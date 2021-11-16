Бесплатный онлайн-курс по цифровизации бизнеса проведут в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Многоуровневое обучение предпринимателей, посвященное цифровизации, проведут на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Об этом сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив. Он подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные", - сказала вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Обучение начнется 17 ноября с онлайн-форума "Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация". После пройдет серия тематических вебинаров. Программу подготовили совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Участников онлайн-форума познакомят с практическими кейсами и тенденциями по цифровизации бизнеса, а также мерами поддержки предпринимателей в столице. Для доступа к форуму необходима предварительная регистрация.

"Новый образовательный проект поможет предпринимателям оперативно решать ежедневные вопросы, повысит их конкурентные преимущества", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Сессии форума

В программу форума войдет три тематические сессии. Темой первой - "Цифровизация бизнеса - миф или реальность?" - станут тенденции и перспективы цифровизации, автоматизация процессов подбора и обучения персонала. Эксперты расскажут, как цифровые технологии в рекрутинге помогают собирать сильную команду.

Сессия "Эффективные digital-решения и инструменты для бизнеса" будет посвящена использованию ИТ-инструментов для сокращения издержек и повышения конкурентоспособности. Завершит форум сессия "Меры стимулирования цифровой трансформации компаний". Ее участники узнают, как получить финансовую поддержку, например льготные кредиты на внедрение ИТ-решений.

Обучение продолжит онлайн-курс "Цифровизация бизнеса". Он начнется 22 ноября и будет состоять из трех вебинаров. На них пойдет речь о возможностях CRM-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами), способах цифровизации бухучета и управления персоналом. Для участия необходима регистрация по ссылке.