Начинающие предприниматели Москвы могут стать участниками программы льготного кредитования

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компании и индивидуальные предприниматели (ИП), которые работают менее одного года в Москве, с декабря смогут стать участниками городской программы льготного кредитования. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы внесло изменения в порядок предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Теперь город будет предоставлять поручительство по всей сумме займа и субсидировать часть ставки по кредиту для компаний и ИП, работающих менее одного года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения кредита в рамках программы начинающему предпринимателю необходимо обратиться в один из банков-партнеров, который даст оценку платежеспособности потенциального заемщика. В случае положительного решения предпринимателю выдадут кредит по льготной ставке, не превышающей 11,5% (ключевая ставка Банка России). Срок субсидирования составляет не более 12 месяцев. Максимальная сумма займа для начинающих предпринимателей составит 5 млн рублей, а для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес, - 100 млн рублей. В течение 12 месяцев городской бюджет будет частично компенсировать банкам процентную ставку по выданному кредиту в размере ключевой ставки Банка России.

Прием заявок на получение субсидий начнется в декабре. Заемные средства участники программы смогут направить на развитие предпринимательской деятельности, пополнение оборотных средств или инвестиционные цели.

Программа льготного кредитования реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ее цель - повысить доступность заемного финансирования для начинающих предпринимателей, с которыми банки традиционно связывают высокие риски невозврата средств.