Опрос: две трети российских компаний среднего бизнеса существуют более 10 лет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Доля российских компаний среднего бизнеса, существующих более 10 лет, составляет 66%. Об этом свидетельствуют данные опроса владельцев и топ-менеджеров 1 793 компаний сектора малого и среднего предпринимательства, который провели Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research в рамках составления индекса деловой активности малого бизнеса RSBI.

"Самый длительный срок существования отмечается у компаний среднего бизнеса: две трети таких предприятий (66%, - прим. ТАСС) существуют уже более 10 лет, что является показателем успешной бизнес-модели. Средний бизнес имеет больший запас ликвидности и более гибкое управление, поэтому им легче переживать экономическую турбулентность", - отмечается в исследовании. По его данным, доля микропредприятий, существующих более 10 лет, составляет 38%. Малых, в свою очередь, 56%.

Аналитики отмечают, что большинство предприятий микро- и малого бизнеса считают своими основными конкурентами компании из того же сегмента. Однако средний бизнес конкурирует преимущественно с крупными и сетевыми компаниями, такой вариант выбрали 43% опрошенных. Около 13% респондентов считают, что благодаря уникальности продукта у них нет конкурентов. Интернет-магазины видят своими конкурентами 6% предприятий микробизнеса, 4% - малого и 3% - среднего.

"Географически конкурентное окружение отличается в зависимости от размера бизнеса. Микро- и малый бизнес, наиболее приближенные к местному потребителю, конкурируют на городском или региональном уровне. В то время как средние компании, доминирующие на межрегиональном уровне, конкурируют с компаниями в рамках страны", - говорится в материалах исследования.

Так, больше всего опрошенных из сектора микробизнеса считают, что их компания конкурирует на уровне города и региона (по 32%). Большинство респондентов из сектора малого бизнеса - 35% - отметили конкуренцию на региональном уровне. Подавляющее число респондентов из сектора среднего бизнеса - 37% - заявили о конкуренции с другими компаниями в масштабах страны.