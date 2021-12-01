Мишустин проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития МСП

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как сообщила пресс-служба кабмина, в мероприятии примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Григоренко, глава Минтруда Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Согласно данным на сайте правительства, комиссия по вопросам развития МСП является постоянно действующим органом, образованным для обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества по выработке предложений, связанных с реализацией государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства. При этом основными задачами комиссии являются рассмотрение и подготовка предложений по реализации решений президента РФ и правительства в области развития МСП, определение мер государственной поддержки такого предпринимательства и др.

Председателем комиссии является лично Мишустин. О своем желании возглавить комиссию он сообщил в феврале прошлого года. Тогда премьер отметил, что проблемы, с которыми сталкивается бизнес, чаще носят общую направленность и в основном "достаточно похожи", но иногда имеют и индивидуальный характер. Как добавил глава кабмина, этими вопросами нужно заниматься на системной основе и правительству РФ, и региональным властям, и общественным объединениям предпринимателей. Тогда же Мишустин пригласил представителей бизнеса к совместной работе.