Для людей и котиков: как обучение интернет-маркетингу помогает продавать мебель в соцсетях

"Муж занимается изготовлением корпусной мебели на заказ, сам создает дизайн-проекты, заказывает материалы, подгоняет под нужное помещение... При этом за эконом-вариант он не берется, как ни крути, это значит использовать некачественные материалы. А как хорошо ни делай, поставишь китайскую фурнитуру, - сломается через месяц. Какое потом будет мнение о мастере? - говорит Валерия. - Мы ищем определенного клиента, который понимает, за что он платит. Но его найти труднее, чем покупателей в бюджетном сегменте".

Социальные сети уже не первый год являются лучшими площадками для продажи товаров. Однако лишь завести страницу своего бренда мало. Чтобы выделиться среди сотен других предложений, важно понимать целевую аудиторию, уметь анализировать конкурентов, публиковать интересный контент. Всему этому Валерия Елькина сумела научиться фактически за месяц и сейчас активно применяет в работе, помогая супругу Ивану в развитии его бизнеса. О том, что нужно знать предпринимателям, выводя продукт на новый рынок, какая образовательная программа позволит бесплатно стать гуру интернет-маркетинга и причем здесь котики, - в материале ТАСС.

Не так давно Валерия и Иван переехали в Ессентуки из Пермского края, где мебель, которую они продавали, пользовалась большим спросом без дополнительного продвижения. Работало сарафанное радио - клиенты часто советовали продукцию друзьям и знакомым. На новом месте все по-другому: пара быстро поняла, что тут своя специфика, и базу покупателей только предстоит наработать. Валерия, которая сейчас воспитывает двоих маленьких детей, решила помочь супругу.

"Нам понадобилась реклама. Мы не знали конкурентов, не развивали себя никогда в социальных сетях. Нужно было понять, как все это делается. На женском форуме я узнала про бесплатное обучение для женщин в декрете и записалась на компетенцию "Интернет-маркетинг" по программе Worldskills", - рассказывает она.

Обучение по мировым стандартам реализует Агентство развития профессионального мастерства (Worldskills Россия) в рамках федерального проекта "Содействие занятости" (нацпроект "Демография"). Благодаря проекту женщины с детьми, граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста, а также все те, кто ищет работу и обратился в центр занятости, включая безработных, могли пройти переподготовку или повысить квалификацию. Планируется, что в следующем году обучение продолжится.

"Ты думаешь: классная штука! А никто не покупает"

Валерия признается, что раньше думала о профессии интернет-маркетолога немного скептично. "Мне казалось, что это профессия самоучек. Как блогеры - попробовали снять ролик, если он "зашел" - набираешь популярность и начинаешь зарабатывать. Нет - что-то другое пытаешься делать. Так и с товарами, я всегда считала, что тут только методом проб и ошибок. Когда я получала высшее образование, такой и специальности не было", - делится она.

Именно поэтому большие надежды на обучение Валерия вначале не возлагала. Однако уже первое занятие заставило ее пересмотреть свою точку зрения. Выяснилось, что современные интернет-маркетологи обладают огромным арсеналом инструментов и знаний, основанных, в первую очередь, на серьезных исследованиях. "Надо признаться, это меня здорово удивило", - говорит Валерия.

Онлайн-программа, рассчитанная на месяц, оказалась очень насыщенной. Занимались практически каждый день. За это время наша героиня сумела лучше понять свою аудиторию, научилась писать "продающие" тексты, а также узнала множество инсайтов.

"У нас ИП с 2013 года, и мы всегда полагали, что наши основные клиенты - мужчины и женщины 30-45 лет. Но когда на обучении мы провели анализ, оказалось, что в части мебели именно женщина в семье принимает решение о покупке. Таким образом, нам удалось сузить аудиторию и сократить расходы на рекламу, направив средства более точечно в нужные интернет-сообщества", - рассказывает Валерия.

Затратив совсем небольшие деньги - 1250 рублей на рекламу в двух пабликах, ей удалось привести 1 тыс. новых подписчиков. "И это именно целевых, тех, кто будет заказывать мебель, а не пассивных ботов", - поясняет героиня.

Также, по ее словам, она научилась писать легкие и красивые посты в соцсетях. "Мы же сейчас все перегружены информацией. Люди часто подписаны на сотни страниц, и надо как-то выделиться в этом потоке. При помощи преподавателей-экспертов Worldskills я нашла тот формат публикаций, который лучше всего подойдет нам", - говорит Валерия.

Полезными оказались и сервисы аналитики, о которых тоже рассказали на образовательной программе. В ближайшее время Елькины со своими товарами планируют выйти на торговые онлайн-площадки. Новые инструменты позволили определить ряд продуктов, которые с большей долей вероятности будут пользоваться там успехом.

"Это помогло решить, наверное, проблему всех творческих людей: ты вдохновлен, думаешь, какая это классная штука! А это не заходит. Поэтому такой практико-ориентированный подход очень нужен", - отмечает Валерия.

"Вы бы видели довольных котиков и их хозяев"

Однако выход на крупные маркетплейсы - не единственные планы бизнес-пары. Недавно они купили станок, который позволяет делать мебель для новой аудитории - кошачьей. Именно изготовление мебели для кошек позволило предпринимателям пережить трудные 2014 и 2015 годы.