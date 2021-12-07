Все в твоих руках. Как ремесленная керамика помогает ладить с собой и миром

Рабочий стол педагога-психолога Аллы Бочаровой из консультационного центра психолого-педагогической помощи родителям "Мы вместе" в Оренбурге заставлен керамическими изделиями.
Вылепленные из глины колокольчики, горшочки и свистульки - вовсе не сувениры и игрушки, а предметы, которые помогают детям избавиться от страхов, научиться достигать целей и справляться с другими сложностями маленьких людей в большом мире. Глинотерапия стала одной из методик ее работы совсем недавно - летом 2021 года Алла прошла профессиональную переподготовку по программе "Изготовление изделий из керамики" - это одна из 650 программ, которые предлагает Агентство развития профессионального мастерства (Worldskills Россия) в рамках проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". И первые же занятия принесли положительные результаты.
Так вылепленный из глины и расписанный собственными руками горшочек с крышечкой помогает ребенку из четвертого класса бороться с булимией. Выбрав миниатюрный размер для изделия, способного, как в сказке братьев Гримм, накормить весь город, девочка сама стала отдавать предпочтение порциям еды поменьше.
В другом случае помощником для первоклассницы, у которой тревожность стала переходить в приступы тошноты по утрам, стал колокольчик. Девочка вылепила его сама, превратив бесформенный кусок глины в своеобразный оберег, звон которого по утрам прогоняет подступающую дурноту.
Интенсив без выходных и усталости
Профессиональную переподготовку по строгим стандартам Worldskills педагог-психолог прошла на базе Гуманитарно-технического техникума Оренбурга. Обучение ремесленной керамике длилось 256 часов - это три месяца теоретических и практических занятий без выходных. Пролетели они, по словам Аллы Николаевны, на одном дыхании благодаря талантливому преподавателю Яне Грековой - эксперту Worldskills.
"В ремесленном деле мало что-то узнать из теории, важно, чтобы педагог сам был мастером своего дела. Она что-то новое узнает, тут же нам показывает, и мы пробуем это на практике", - поделилась впечатлениями педагог, которой пришлось на все прошедшее лето вновь переквалифицироваться в ученицу.
Трехдневному онлайн-экзамену, как вспоминает Бочарова, предшествовала тщательная подготовка. В программу обучения вошли блоки по истории международного движения WorldSkills, охране труда и технике безопасности, особенностям и свойствам материалов. Группа урок за уроком постигала азы формования керамических изделий, разбирала причины возникновения дефектов, строила чертежи, рассчитывала усадку керамической плитки, училась программировать печь для запекания готовых изделий. Не менее яркие впечатления оставили опыт работы на гончарном круге, изготовление первых самостоятельных изделий по заданным параметрам, их декорирование.
"Экзамен шел три дня, самый сложный - второй день, он требовал большой собранности на протяжении почти восьми часов. Нужно было за четко отведенное время поднять пять цилиндров, чтобы они соответствовали по диаметру, толщине и размеру заданным требованиям. Также необходимо было верно запрограммировать печь, продемонстрировать умение работать глазурью и техниками росписи изделий", - вспоминает Бочарова.
В результате она выдержала все испытания на "отлично".
Так бывает
Глина, как объясняет Алла, не каждому поддается сразу. Сложно взять холодный и слегка скользкий комок в руки брезгливым детям. Вылепить ровный и устойчивый сосуд под силу только людям с хорошо развитой мелкой моторикой. А заготовки для свистулек редко у кого с первого раза похожи на традиционных птичек или рыбок.
Однако психолог во время занятий работает не только с основной проблемой, но и учит детей и взрослых любить свой труд и преподносить даже самую невзрачную на первый взгляд поделку как авторский вариант изделия. Ведь важнее то, с какой целью и с какими мыслями был вылеплен тот или иной предмет.
"С точки зрения решения задач коррекции важен не результат, а процесс лепки. Среди коллег по обучению и моих клиентов уже прижилась фраза "так бывает"", - улыбаясь отвечает Алла, рассказывая о вазах с покосившимися краями или неровных тарелках.
Новые возможности
Консультационный центр, где работает Алла, является структурным подразделением Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Оренбургской области.
В то время как песочная терапия или куклотерапия стали стандартными у большинства психологов, терапевтическая работа с глиной вызывает интерес и позволяет быть специалисту эффективнее, считает руководитель комиссии Анастасия Никитина.
"Психологи, порой, проводят колоссально важную работу, связанную с выявлением детей, склонных к суицидальному поведению, с девиантным поведением, с разными нарушениями в развитии, что требует дополнительной переподготовки, потому что общеприменимых методов работы недостаточно. Чтобы обогатить свой опыт и расширить веер используемых методов, мы и стараемся проводить переподготовку специалистов, чтобы оказывать квалифицированную помощь детям и их родителям", - объяснила Никитина.
При этом глинотерапию Алла использует не только как психолог, но и логопед. Таким образом, обучение на керамиста позволило ей расширить профессиональный инструментарий сразу по двум направлениям деятельности, а значит эффективнее выполнять свою работу и оставаться востребованной на рынке труда.
Как признается сама Алла, постоянно совершенствоваться ее мотивируют успехи детей и взрослых, которые они делают благодаря ее занятиям.