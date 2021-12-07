Все в твоих руках. Как ремесленная керамика помогает ладить с собой и миром

Рабочий стол педагога-психолога Аллы Бочаровой из консультационного центра психолого-педагогической помощи родителям "Мы вместе" в Оренбурге заставлен керамическими изделиями.

Вылепленные из глины колокольчики, горшочки и свистульки - вовсе не сувениры и игрушки, а предметы, которые помогают детям избавиться от страхов, научиться достигать целей и справляться с другими сложностями маленьких людей в большом мире. Глинотерапия стала одной из методик ее работы совсем недавно - летом 2021 года Алла прошла профессиональную переподготовку по программе "Изготовление изделий из керамики" - это одна из 650 программ, которые предлагает Агентство развития профессионального мастерства (Worldskills Россия) в рамках проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". И первые же занятия принесли положительные результаты.

Так вылепленный из глины и расписанный собственными руками горшочек с крышечкой помогает ребенку из четвертого класса бороться с булимией. Выбрав миниатюрный размер для изделия, способного, как в сказке братьев Гримм, накормить весь город, девочка сама стала отдавать предпочтение порциям еды поменьше.

В другом случае помощником для первоклассницы, у которой тревожность стала переходить в приступы тошноты по утрам, стал колокольчик. Девочка вылепила его сама, превратив бесформенный кусок глины в своеобразный оберег, звон которого по утрам прогоняет подступающую дурноту.

Интенсив без выходных и усталости

Профессиональную переподготовку по строгим стандартам Worldskills педагог-психолог прошла на базе Гуманитарно-технического техникума Оренбурга. Обучение ремесленной керамике длилось 256 часов - это три месяца теоретических и практических занятий без выходных. Пролетели они, по словам Аллы Николаевны, на одном дыхании благодаря талантливому преподавателю Яне Грековой - эксперту Worldskills.

"В ремесленном деле мало что-то узнать из теории, важно, чтобы педагог сам был мастером своего дела. Она что-то новое узнает, тут же нам показывает, и мы пробуем это на практике", - поделилась впечатлениями педагог, которой пришлось на все прошедшее лето вновь переквалифицироваться в ученицу.