Дома сдадут в срок: как Worldskills Россия помогла обеспечить тюменские стройки кадрами

Во время пандемии в строительной отрасли сформировался резкий дефицит специалистов. Особенно остро ощущается нехватка каменщиков, рассказала руководитель центра прикладных квалификаций Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Анна Пиджакова. "Все крупные застройщики постоянно к нам выходят с вакансиями - запросом на наших студентов с основного отделения и коротких курсов. Когда закрыли границы, иностранная рабочая сила поступать перестала. Сегодня требуется очень много строителей, и больше всего - каменщиков", - поделилась Пиджакова. До распространения в России коронавируса эти позиции во многом закрывали мигранты из Киргизии, объяснил начальник транспортного отдела и строительного персонала ГК "Страна девелопмент" Евгений Гаврилов.

Описание Начальник транспортного отдела и строительного персонала ГК "Страна девелопмент" Евгений Гаврилов © Личный архив Евгения Гаврилова

"Стройки и сейчас не останавливаются - естественно, у всех есть обязательства перед дольщиками. И компании начали активно искать способ, который позволит пополнить трудовые резервы", - добавил он. Worldskills в помощь Таким решением для региона стала учебная программа "Кирпичная кладка", реализуемая в рамках проекта "Содействие занятости" (нацпроект "Демография"). Оператором программы выступает Агентство развития профессионального мастерства (Worldskills Россия). Обучение проходит на базе техникума строительной индустрии и ведется по строгим стандартам Worldskills. Желающих учат не только выполнять и разбирать кирпичную кладку, но и проводить гидроизоляционные, монтажные работы при возведении зданий. Занятия проходят либо в специальной мастерской с необходимым оборудованием и станками, либо на предприятиях. "Теории совсем немного, все остальное - это практика с реальными инструментами и расходными материалами, включая кирпичи и растворы", - отметила Пиджакова. Будущим специалистам предлагается освоить материал и проверить свои знания на экзамене. В целом обучение составляет 144 академических часа. "Это месяц-полтора, зависит от интенсивности расписания. Если ежедневный режим, то за три недели можно уложиться", - пояснила Пиджакова.

Описание Ученик программы "Кирпичная кладка" © Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства

Сдача демонстрационного экзамена - не только контрольная точка, но и возможность проявить себя перед потенциальным работодателем. "Студенты в реальном времени выполняют задания, делают кладку. Оценивают их независимые эксперты, бывает, что и представители компаний", - рассказала собеседница агентства. Глава центра добавила, что потенциальные работодатели приглашаются также и на обычные занятия, где могут оценить обучающихся и в дальнейшем пригласить их на конкретную позицию. Выпускники программы получают третий квалификационный разряд каменщика. За два года соответствующие компетенции здесь получили уже порядка 50 человек. При этом освоить профессию приходят не только мужчины, но и женщины. "Последнюю группу выпускали - там у нас две женщины на каменщиков обучились. Они открыли для себя потом самозанятость, собираются этим зарабатывать", - поделилась Пиджакова, уточнив, что большинство учеников - это все же мужчины 30-40 лет. Возможности для бизнеса и молодежи По словам Евгения Гаврилова, в "Стране девелопмент", где также столкнулись с нехваткой каменщиков в период пандемии, работают уже 14 выпускников программы Worldskills. В дальнейшем компания намерена продолжить поиск квалифицированных кадров с ее помощью. "Для бизнеса это очень удобно, потому как, бывает, иногда просто нет нужных резервов. А это неплохой способ их собрать, грубо говоря, за полгода организовать дополнительную бригаду на кладку. Плюс к этому мы даем молодежи в своём регионе шанс зарабатывать нормальные деньги", - поделился он. Гаврилов отметил, что компания не только получила возможность бесплатно подготовить кадры под свои задачи, но и принять в этом непосредственное участие. "Их сопровождал куратор от нас - каменщик, у него большой стаж. Он активно помогал им еще в течение последующих двух месяцев. Некоторые моменты выпускники до сих пор узнают на практике - так скажем, лайфхаки каменщиков", - сказал он. Благодаря обучению по программе Worldskills исполнил свою мечту стать каменщиком сорокалетний тюменец Евгений Струнин. Он уже успел поработать в различных отраслях, в том числе, был оператором по добыче нефти, кладовщиком-комплектовщиком, но вот уже порядка трех лет его интересовала именно профессия каменщика. Евгений загорелся узнать, как она устроена изнутри.

Описание Евгений Струнин © Личный архив Евгения Струнина