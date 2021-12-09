Проект по обучению детей предпринимательству Businessfox стартовал в Москве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Испытания проекта по дополнительному обучению детей финансовой грамотности Businessfox начались в Москве в рамках городской программы пилотного тестирования инноваций и проводятся на базе центра реабилитации и образования № 7 столичного департамента труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

"В наших реабилитационно-образовательных центрах дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья не просто получают школьное образование, специалисты помогают им определиться с будущей профессией. Новый проект по финансовой грамотности Businessfox разделен на четыре уровня по возрастам: 5-7, 7-11, 11-15 и 15-18 лет. Программа поможет ребенку самостоятельно сделать осознанный выбор будущей профессии. Участники проекта смогут попробовать себя в разных сферах деятельности и бизнес-проектах, стать финансово грамотными в повседневной жизни. Кроме этого проекта, в центре уже внедрено более 40 инновационных технологий, которые эффективно используются в образовании и комплексной реабилитации юных москвичей", - сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак, его слова приводятся в сообщении.

В тестировании участвуют 85 воспитанников центра реабилитации и образования № 7 и два специалиста-преподавателя. Центр находится в 70 км от города, на берегу Истринского водохранилища. Сюда на реабилитацию приезжают дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6,5 до 18 лет: один курс длится 24 дня.

Проект Businessfox рассчитан на воспитанников от пяти до 18 лет. Их ждут теоретические и практические занятия, защита бизнес-планов, сюжетно-ролевые игры. Кроме того, программа предусматривает дистанционное выполнение интерактивных заданий и упражнений в специальном мобильном приложении. Обучение нацелено на развитие у детей лидерских качеств, самостоятельности, креативности и смелости в принятии решений, а также на формирование у юных предпринимателей практических знаний и навыков.

Процесс обучения

Сначала дети проходят вводное тестирование, состоящее из 15 вопросов, в результате которого выявляются их общие представления о бизнес-процессах. В соответствии с уровнем первоначальной подготовки и возрастом ребята обучаются по одному из четырех реализуемых модулей: "Первый шаг" (дошкольная подготовка, базовые знания о профессиях), "Первая идея" (разбор бизнес-кейсов, защита проектов), "Первый проект" (расчет бюджета, запуск стартапа) и "Мой бизнес" (знакомство с особенностями профессий, исследование рынка).

Учащиеся погружаются в определенную сферу деятельности, например работу салона красоты, гостиницы, ветеринарной клиники, типографии, оранжереи. Они изучают основы организации этой сферы, связанные с ней профессии, терминологию, общие и специфические финансовые аспекты, знакомятся с основными маркетинговыми понятиями.

Ребята из первых - вторых классов обучаются с помощью сюжетно-ролевой игры, а воспитанники третьего класса и выше объединяются в группы, разбирают конкретные бизнес-кейсы и решают финансовые задачи. Благодаря такому подходу дети учатся работать в команде, использовать доступные информационные ресурсы для достижения целей, развивают эмоциональный интеллект, навыки ораторского мастерства и самопрезентации.

Изучение темы завершается защитой проекта перед менторами, в роли которых выступают профессиональные педагоги-наставники, обладающие всеми компетенциями и опытом для достижения отличных результатов в бизнес-образовании.

Лучшие проекты примут участие в бизнес-батле, где их оценят эксперты профессионального бизнес-сообщества. По результатам соревнования команды могут получить финансирование для своего проекта. Все воспитанники пройдут итоговое испытание, результат которого сравнят с начальным показателем. Результаты тестирования направят наставнику, курирующему проект, и методисту программы для проведения обобщенного анализа качества обучения. В случае успеха будет рассмотрена возможность интеграции программы в деятельность центра, также дадут рекомендации по ее внедрению в образовательные учреждения.

Оператор программы - Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в столице.