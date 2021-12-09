Корпорация "МСП" предоставит 170 млрд рублей в рамках "зонтичного" механизма в 2022 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках "зонтичного" механизма поручительства намерена достичь 170 млрд рублей одобренных кредитов по итогам 2022 года, что в 8,5 раза превышает ожидаемые показатели этого года. Об этом рассказал глава корпорации "МСП" Александр Исаевич в рамках круглого стола на тему реформы институтов развития.

"Мы планируем развивать этот инструмент. <…> В этом году, я думаю, мы выйдем с планкой кредитов в 20 млрд рублей. В следующем году у нас в рамках механизма будет достигнуто порядка 170 млрд рублей", - сказал он.

"Зонтичный" механизм поручительств - это упрощенный способ получения кредита, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены. Сейчас в пилотный проект входят девять банков - "Открытие", ПСБ, Сбер, ВТБ, Альфа Банк, Совкомбанк, МСП Банк, а также региональные - РНКБ, Ак Барс.

"Средняя процентная ставка исходя их механизма составляет 10,5%, средняя сумма - 8,1 млн, но мы на самом деле "метимся" в кредиты до 30 млн руб. При этом каждый пятый кредит выдан тем компаниям, которым раньше бы отказали. Мы планируем развивать этот инструмент, он полностью автоматизирован", - добавил Исаевич.

По его словам, система гарантирования в будущем будет видоизменяться - будут подключаться региональные гарантийные организации, чтобы консолидировать объем. Сегодня объем консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан в рамках Национальной гарантийной системы достиг 400 млрд рублей, добавил глава корпорации.